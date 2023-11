Clip NÓNG 24h: Người đàn ông cầm gậy golf "dằn mặt" xe khác trên đường quốc lộ tại Nghệ An

Người đàn ông cầm gậy golf "dằn mặt" xe khác trên đường quốc lộ tại Nghệ An

Người đàn ông cầm gậy golf "dằn mặt" xe khác trên đường quốc lộ tại Nghệ An. Nguồn: Gia Đình và Xã Hội

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông với hành vi ngang ngược khi cầm gậy golf đe dọa phương tiện khác trên đường quốc lộ, đang thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng.

Theo hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19/11, khi xe này đang di chuyển trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), bất ngờ từ phía sau một xe bán tải màu xanh vượt lên trước, chèn ép xe có gắn camera hành trình.

Khi xe ô tô ra tín hiệu xin vượt lên thì xe bán tải tăng tốc chạy lên phía trước rồi dừng xe bên đường. Một người đàn ông trong xe bán tải bước ra, cầm gậy golf lao ra giữa đường dọa đánh vào xe hơi đang chạy tới. May mắn, lái xe ô tô có gắn camera hành trình đã kịp vượt lên, tránh được va chạm đáng tiếc.

Được biết, sau khi nhận được phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với cácty bên liên quan xác minh, làm rõ thông tin. Theo đó, chiếc xe bán tải trong đoạn video được xác định mang BKS - 99C.156.71. Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An sau đó đã gửi giấy mời chủ xe bán tải nêu trên vào Nghệ An để làm rõ sự việc.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã có hàng ngàn lượt xem và hàng trăm bình luận, đa số ý kiến đều bức xúc, lên án hành vi ngang ngược, côn đồ của người đàn ông điều khiển xe bán tải, gây mất an toàn giao thông, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người khác.

Xe trộn bê tông ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Xe trộn bê tông ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Nguồn: Sức Khỏe và Đời Sống

Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 1 lái xe tải trộn bê tông về hành vi vi phạm "đi ngược chiều trên cao tốc" được quy định tại điểm a, khoản 8, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Trước đó, vào ngày 22/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh xe tải trộn bê tông đi ngược chiều trên Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Đáng chú ý, xe trộn bê tông chạy ngược chiều khi trời tối ở làn cho phép ô tô chạy với tốc độ cao nhất 100 km/h khiến các xe đang lưu thông phải giảm tốc độ, nháy đèn cảnh báo để tránh xảy ra va chạm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương vào cuộc xác minh, xử lý. Đơn vị này sau đó xác định xe ô tô đi ngược chiều mang BKS: 98C-284.XX thuộc sở hữu của 1 đơn vị kinh doanh trạm trộn bê tông trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 24/11, lái xe trộn bê tông trong vụ việc trên là anh Hoàng Văn N. (sinh năm 1980, trú tại Xã Tràng Các, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) đã tới làm việc tại cơ quan công an.

Anh N. đã khai nhận do trời tối, không chú ý quan sát biển báo nên đã điều khiển xe đi ngược chiều từ lối ra Km126 + 800 đến Km129 Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thì rẽ xuống đường gom Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N. về hành vi vi phạm đi ngược chiều trên cao tốc, với lỗi vi phạm này, tài xế bị phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 5 - 7 tháng.

TP.HCM: Người đàn ông yêu đời lái xe đạp buông hai tay có thể bị xử phạt

Người đàn ông yêu đời lái xe đạp buông hai tay tại TP.HCM có thể bị xử phạt. Nguồn: Pháp luật TP.HCM



Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lái xe đạp "rất yêu đời" buông hai tay để điều khiển phương tiện. Sự việc trên khiến nhiều người xung quanh bất ngờ đồng thời cảm thấy bất an cho người đàn ông này.

Trao đổi với PV, tài khoản NT chia sẻ: "Tôi đang đi làm về đến đoạn đường Trường Chinh thuộc quận Tân Bình tôi thấy anh này đang rất yêu đời, hát ca thậm chí là nhảy múa trên yên xe nên bạn tôi ngồi phía sau quay lại đoạn clip trên. Nhưng vì cũng thấy nguy hiểm cho anh này và người đi đường nên tôi có chạy lên nhắc nhở anh này".

Được biết, trường hợp trên có thể bị xử lý theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Tài xế lái máy xúc và hành động đẹp khi đi qua con đường cỏ dại mọc um tùm

Tài xế lái máy xúc và hành động đẹp khi đi qua con đường cỏ dại mọc um tùm. Nguồn: Saostar

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại hành động đẹp của một tài xế lái máy xúc, nhận về nhiều sự khen ngợi của cộng đồng mạng.

Theo đoạn clip ghi lại, tài xế lái máy xúc trong lúc di chuyển qua một con đường nhỏ thì phát hiện cây cối 2 bên đường đã mọc um tùm, không những vậy, con đường còn có nhiều đoạn đường bị sụt lún, nước đọng. Điều này sẽ gây cản trở cho việc đi lại của người dân.

Trước cảnh này, tài xế lái máy xúc đã đưa ra quyết định nhận được nhiều lời khen ngợi. Thay vì di chuyển qua con đường này, anh liền dùng chiếc máy xúc của mình dọn dẹp những bụi cây, bụi cỏ mọc um tùm ở 2 ven đường.

Với những đoạn đường bị sụt lún, đọng nước, tài xế lái máy xúc đào đất và lấp lại, san bằng để khiến con đường trông đẹp mắt và dễ di chuyển hơn.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người ngay lập tức gửi đến tài xế lái máy xúc lời cảm ơn; đồng thời hết lời khen ngợi đến lòng tốt của anh.