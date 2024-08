Clip NÓNG 24h: Người đàn ông đập vỡ kính ô tô nói "mày biết tao là ai không?"

Người đàn ông đập vỡ kính ô tô nói "mày biết tao là ai không?"

Chiều 11/8, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô màu xanh bị ô tô màu trắng chặn lại khi đang lưu thông trên đường. Xe ô tô màu xanh định quay đầu bỏ chạy thì bị xe máy khóa đuôi.

Ngay sau đó, người đàn ông trên ô tô màu trắng đi tới chửi bới rồi dùng vật cứng bên đường đập vỡ kính ô tô màu xanh. Tài xế ô tô màu xanh sau đó xuống xe trong nỗi sợ hãi.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh bên đường ghi lại với âm thanh rõ ràng lời thoại của những người có mặt.

Theo đó, người đàn ông trên xe ô tô màu trắng liên tục nói “mày biết tao là ai không” khi nói với tài xế trên ô tô màu xanh. Tiếng một người phụ nữ trong xe ô tô màu xanh vọng ra “mày quỳ xuống xin lỗi chú đi”. Nam tài xế ô tô màu xanh liền quỳ xuống.

Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều nay (11/8) trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua địa bàn phường Hiệp An (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Khoảnh khắc trước khi tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm ở Bình Dương

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào lúc 13 giờ 57 phút ngày 10/8, ông T.X.B. (49 tuổi, ngụ TP.HCM, là tài xế grab) điều khiển xe máy chở theo chị V.T.S. (37 tuổi, ngụ Bình Dương) và con trai 6 tuổi của chị S. lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng đi Quốc lộ 1K (TP Dĩ An, Bình Dương).

Khi đến giao lộ giao nhau với đường Châu Thới (thuộc phường Bình An, TP Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe tải do Nguyễn Văn Rôn (28 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên- Huế), điều khiển chạy cùng chiều bên trái.

Cú va chạm làm 3 người trên xe ngã xuống đường, hai mẹ con chị S. bị bánh xe cán qua người tử vong, còn tài xế grab may mắn thoát nạn, chỉ bị thương nhẹ.

Ngày 11/8, lãnh đạo Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết Cơ quan CSĐT vừa tạm giữ hình sự tài xế xe tải Nguyễn Văn Rôn, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Dừng đột ngột trên Quốc lộ, Mercedes khiến xe tải đi sau trở tay không kịp

Tình huống diễn ra vào ngày 8/8 trên Quốc lộ 5, đoạn qua địa phận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, chiếc Mercedes-Benz màu trắng sau khi lách qua các xe tải đã phanh đột ngột giữa đường ở tốc độ khoảng 60km/h.

Trong khi đó, dường như tài xế xe có camera hành trình phía sau cũng thiếu tập trung, đã không giữ đúng khoảng cách an toàn và không kịp phản ứng với tình huống bất ngờ. Chiếc xe này đã tông thẳng vào đuôi chiếc Mercedes khiến hai chiếc xe đều hư hỏng. Và tất nhiên, lỗi thuộc về chiếc xe phía sau.

Biểu tượng cổng trời ở huyện biên giới Thanh Hóa sạt lở

Biểu tượng Cổng trời Mường Lát ở Thanh Hóa mới đưa vào sử dụng chưa lâu đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn xung quanh nền móng, phải dùng cọc tre gia cố tạm. Ghi nhận những ngày đầu tháng 8/2024, một số vị trí quanh khối đá "Cổng Trời Mường Lát" được đổ bê-tông kiên cố nhưng đã nứt gãy, nền xuất hiện vết nứt lớn. Khu vực taluy âm nhiều đoạn bị xói lở, có nguy cơ sạt trượt xuống vực, được gia cố bằng cách đóng cọc tre.

Theo UBND xã Trung Lý (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), tình trạng sạt lở bắt đầu xảy ra từ tháng 5/2024 và có chiều hướng tăng lên, đặc biệt thời gian gần đây do mưa lớn liên tục. Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân, lực lượng chức năng tạm thời cho đóng các cọc tre tại vị trí bị sạt lở và tiến hành cắm biển cảnh báo quanh khuôn viên công trình này.