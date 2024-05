Clip NÓNG 24h: Nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công công ty tại Long An, đe dọa bảo vệ và công nhân

Nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công công ty tại Long An, đe dọa bảo vệ và công nhân

Khoảng 2 giờ 20 phút ngày 3/5, tại Công ty Thép Vĩnh Thành trong Cụm Công nghiệp Hoàng Gia, ấp 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xảy ra vụ việc 1 nhóm thanh niên chạy xe máy mang theo hung khí xông vào cổng công ty hù dọa bảo vệ, công nhân.

Theo một số người dân, trong lúc trực công ty, bảo vệ phát hiện 1 nhóm khoảng 10 thanh niên đi xe máy mang theo nhiều hung khí, cây chích điện nghi trộm chó. Sau đó, bảo vệ có tiến hành nhắc nhở các đối tượng.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng bất ngờ quay xe xông thẳng vào công ty, lấy hung khí, cây chích điện ra hù dọa định đâm nhóm công nhân và bảo vệ buộc mọi người phải chạy vào phía trong công ty.



Do nghe sự việc, nhiều công nhân đang tăng ca tại công ty cùng chạy ra phía trước. Thấy nhóm công nhân đông, nhóm đối tượng sau đó quay xe rời khỏi công ty.



May mắn, trong vụ việc không có người bị thương tích.

Chiều 30/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư đường ở xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, khiến một người bị thương và dấy lên tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe ô tô đã di chuyển với tốc độ cao và có hành vi lấn làn, cắt cua tại ngã tư. Đúng lúc này, một chiếc xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại di chuyển với tốc độ cao đã không phanh kịp và tông trực diện vào gầm xe ô tô. Hậu quả của vụ va chạm khiến người đi xe máy bị gãy chân.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại sự việc đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Nhiều ý kiến tranh luận trái chiều về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, với một số người cho rằng người đi xe máy đi quá tốc độ và không chú ý quan sát, trong khi số khác lại cho rằng người lái xe ô tô vi phạm luật giao thông và chính là người gây ra tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xác định nguyên nhân và xử lý các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng 4/5, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại cửa hàng hoa Lâm Oanh, số 422 đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, Hải Dương. Lúc này, vợ chồng chủ nhà hốt hoảng phá cửa thoát thân và tri hô cầu cứu.

Nhận thấy sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đến hỗ trợ, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn huyện Thanh Miện đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện và nhân lực để dập tắt đám cháy.

Hậu quả vụ cháy khiến bé trai 12 tuổi (con trai chủ nhà) không may thiệt mạng. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về tài sản.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được Công an huyện Thanh Miện phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan điều tra, làm rõ.

Một vụ tai nạn nguy hiểm do người phụ nữ đi xe máy vượt ẩu đã xảy ra trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng vào ngày 29/4. Rất may, người phụ nữ đã may mắn thoát chết.

Theo camera hành trình của ô tô lưu thông cùng chiều ghi lại, người phụ nữ đi xe máy đã cố gắng vượt lên hai người đi xe đạp phía trước. Tuy nhiên, do không làm chủ được tốc độ và xử lý tình huống kịp thời, người phụ nữ đã mất lái và ngã vào gầm xe tải suýt gây ra tai nạn thương tâm.

Vụ việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của người phụ nữ và lên án hành vi vượt ẩu nguy hiểm của cô.