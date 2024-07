Clip NÓNG 24h: Ô tô bán tải bị tàu hỏa tông khiến 5 người thương vong ở Đồng Nai

Ô tô bán tải bị tàu hỏa tông khiến 5 người thương vong ở Đồng Nai

Ô tô bán tải bị tàu hỏa tông khiến 5 người thương vong ở Đồng Nai. Nguồn: Pháp luật TP.HCM

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 28/7, tại vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút, xe ô tô bán tải đi từ con hẻm cặp đường ray ra đường Phạm Văn Thuận. Lúc này chuông báo đường tàu vang lên nhưng xe ô tô bán tải cố vượt nên bị tàu hỏa tông vào phần đầu. Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải văng ra va chạm vào một chiếc xe chở rác gần đó và xe máy.

Bước đầu, theo cán bộ địa phương có 2 người tử vong, trong đó có một cháu bé 13 tuổi và 3 người bị thương đang được đưa đi cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Tàu hỏa đang phải dừng lại để phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ tai nạn.

Động đất dồn dập ở Kon Tum khiến người dân hoảng loạn tháo chạy khỏi nhà

Động đất dồn dập ở Kon Tum khiến người dân hoảng loạn tháo chạy khỏi nhà. Nguồn: Người Lao Động/Tiền Phong

Tính từ 0 giờ đến 6 giờ 33 phút sáng 29/7, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã liên tục xảy ra 9 trận động đất với các độ lớn khác nhau.

Trận động đất đầu tiên trong ngày xảy ra lúc 00 giờ 7 phút 1 giây có độ lớn 2.8, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.962 độ vĩ Bắc, 108.264 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km.

Trận gần nhất được ghi nhận lúc 6 giờ 33 phút 33 giây có độ lớn 3.2, xảy ra tại tọa độ 14.760 độ vĩ Bắc, 108.264 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Vào hôm qua (28/7), tại khu vực trên xảy ra con số khủng khiếp với 21 trận động đất. Trong đó trận động đất lớn nhất có độ lớn 5.0 xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 10 giây tại vị trí có tọa độ 14.827 độ vĩ Bắc, 108.245 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ trước tới nay. Một số tỉnh lân cận Kon Tum như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai... cũng cảm nhận rõ rung chấn của trận động đất này.

UBND huyện Kon Plông cho biết không có thiệt hại về người, nhưng có các thiệt hại về tài sản do tác động của động đất gây ra. Trong đó, điểm Trường Trung học cơ sở và trạm Y tế xã Đăk Ring bị rạn nứt các vách ngăn tường; tại xã Đăk Nên có điểm Trường mầm non, phòng làm việc công an xã xuất hiện vết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn. Ngoài ra, một số nhà dân bị hư hỏng tài sản.

Qua ghi nhận thực tế, trong những năm gần đây, tỉnh Kon Tum liên tục xảy ra động đất. Các trận động đất ở Kon Tum có cường độ nhỏ và trung bình.



Quảng Ninh: Thanh niên vừa lái xe máy, vừa dang hai tay giữa trời mưa

Thanh niên vừa lái xe máy, vừa dang hai tay giữa trời mưa. Nguồn: Báo Giao Thông

Vào khoảng 9h15' sáng ngày 24/7, trên quốc lộ 18 đoạn qua thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, một tình huống hết sức nguy hiểm đã xảy ra.

Một thanh niên điều khiển xe máy đã có hành động liều lĩnh khi thản nhiên buông cả hai tay lái, mặc cho trời đang mưa lớn và mặt đường trơn trượt. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân người điều khiển mà còn đe dọa đến tính mạng của những người tham gia giao thông khác.

Việc buông hai tay khi lái xe máy là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường bộ. Trong điều kiện thời tiết xấu như mưa lớn, việc giữ vững tay lái là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn. Nếu không may xảy ra sự cố, người điều khiển sẽ không thể xử lý kịp thời và hậu quả sẽ khó lường.

Xe giao hàng va chạm xe máy, vợ chồng cụ ông tử vong

Xe giao hàng va chạm xe máy, vợ chồng cụ ông tử vong. Nguồn: Pháp luật TP. HCM

Ngày 27/7, một lãnh đạo UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn thị xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến vợ chồng cụ ông trên 80 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, ông H.K.L. (84 tuổi) chở theo vợ là bà N.T.L. (81 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ), di chuyển trên xe máy 47C1-079.xx để đi lễ ở nhà thờ.

Khi di chuyển trên quốc lộ 14, đoạn trước giáo xứ Đức Vinh, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, xe máy của ông L va chạm với xe giao hàng nhanh 29H.888.xx do ông H.N.T. (36 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển, di chuyển theo hướng từ Buôn Ma Thuột về thị xã Buôn Hồ.

Cú va chạm khiến vợ chồng ông L té xuống đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ rơi vãi khắp mặt đường. Xe giao hàng tiết kiệm bị hư phần đầu, tài xế bị thương nhẹ.

Hiện, Công an thị xã Buôn Hồ đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.