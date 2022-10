Clip NÓNG 24h: Ô tô tải bất ngờ "nhảy cóc" qua vũng nước khiến nhiều người thót tim

Ô tô tải bất ngờ "nhảy" qua vũng nước khiến nhiều người thót tim

Ô tô tải bất ngờ "nhảy" qua vũng nước khiến nhiều người thót tim. Nguồn: MXH

Theo hình ảnh clip ghi lại, trên một đoạn đường ngập nước lúc trời tối, trong khi hàng dài các xe ô tô khác xếp hàng thận trọng di chuyển, một chiếc xe ô tô tải bất ngờ lao nhanh đến. Khi ô tô tải vừa vượt qua vùng nước ngập thì bất ngờ gặp phải một cái ổ gà lớn khiến chiếc xe chồm lên như nhảy cóc.

Đoạn clip ngắn chưa tới 10 giây đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem, bình luận và bày tỏ cảm xúc của cư dân mạng.

Người đàn ông choáng váng khi bị nhóm cướp xịt hơi cay, cướp tài sản

Người đàn ông choáng váng khi bị nhóm cướp xịt hơi cay, cướp tài sản. Nguồn: Báo Bảo Vệ Pháp Luật

Ngày 11/10, Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM đang tiến hành truy xét nhóm đối tượng cướp giật táo tợn, xịt hơi cay vào người dân trên đường.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 10/10 tại một con hẻm trên đường số 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM.

Lúc này vào khoảng 14h51', một người đàn ông ngồi trên xe máy tại đường hẻm rồi bấm điện thoại.

Bất ngờ, hai đối tượng đi Exciter màu vàng chạy hướng tới quan sát thấy nên đã quay xe, áp sát để tên ngồi sau giật chiếc thoại trên tay người đàn ông.

Khi người đàn ông tăng ga để đuổi theo thì bất ngờ có thêm 2 đối tượng khác từ sau chạy lên xịt hơi cay vào mặt làm người đàn ông choáng váng.

Người này bị cay không mở mắt ra được phải nhờ người dân đưa khăn giấy và nước để rửa. Hiện vụ việc đang được Công an xác minh, truy xét.

Xe tải kéo lê xe máy ở Bình Dương, 2 cô gái trẻ thương vong

Xe tải kéo lê xe máy ở Bình Dương, 2 cô gái trẻ thương vong. Nguồn: Công an TP.HCM

hiều 11/10, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa xe tải và xe máy làm một người chết, một người bị thương.

Theo đó, hơn 11 giờ trưa cùng ngày, xe tải chạy trên đường An Phú 17, thuộc phường An Phú, TP.Thuận An. Khi đến giao lộ với đường Lê Thị Trung, tài xế cho xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy do hai cô gái chở nhau chạy cùng chiều phía trước.

Tai nạn làm cho chiếc xe máy và 2 cô gái ngã trước đầu xe tải bị phương tiện này ủi đi một đoạn.

Xôn xao clip họp phụ huynh ở Gò Vấp, TP.HCM

Xôn xao clip họp phụ huynh ở Gò Vấp, TP.HCM. Nguồn Báo Người Lao Động

Từ chiều tối 10/10, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về buổi họp phụ huynh tại TP HCM khiến hàng ngàn phụ huynh TP HCM sốc và choáng váng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, buổi họp phụ huynh trên xảy ra ở lớp 3.10, Trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp).

Trong đoạn clip, một phụ nữ được xác định được phó ban đại diện phụ huynh của lớp, đứng ra trình bày nhưng thực chất là chất vấn các phụ huynh còn lại với thái độ và lời lẽ vô cùng phản cảm, xúc phạm phụ huynh. Đáng nói, buổi họp có chứng kiến của hiệu trưởng trường này và giáo viên chủ nhiệm.

Sau buổi họp phụ huynh như clip lan truyền, vị phụ huynh trên cũng không được đề cử vào ban đại diện của năm học này. Hiệu trưởng trường cũng thừa nhận phụ huynh trên có những lời lẽ khó nghe, phản cảm, sau buổi họp đã chấn chỉnh.