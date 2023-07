Clip NÓNG 24h: Ô tô tải tạt đầu, cà xước xe con rồi bỏ chạy gây bức xúc

Ô tô tải tạt đầu, cà xước xe con rồi bỏ chạy gây bức xúc

Sự việc diễn ra vào ngày 14/7 trên Quốc lộ 32b hướng đi Phù Yên (Sơn La) và được camera hành trình của ô tô con ghi lại. Pha tạt đầu để vượt được cho là do tài xế ô tô tải cố ý gây va chạm với xe con, chứ không phải do đường không đủ rộng.

Khi video được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng vết xước tuy không lớn, nhưng chủ xe có camera hành trình nên trình báo sự việc lên cơ quan chức năng để truy tìm tài xế xe tải, yêu cầu bồi thường thiệt hại, không nên bỏ qua.

Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm kéo tấn công chiến sĩ công an ở TP.HCM

Ngày 16/7, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang tạm giữ ông Nguyễn Đức An (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó vào khoảng 11h15 ngày 15/7, một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở Công an phường 15 thì một người đàn ông mặc quần lửng, áo thun sọc ngang bất ngờ đi vào.

Người này cầm sẵn hung khí trên tay, đi thẳng đến chỗ bàn làm việc và tấn công liên tục cán bộ công an.

Ngay sau đó, người đàn ông này chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy tẩu thoát. Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm trên có 3 người dân đến liên hệ công tác và hoảng loạn tháo chạy khi vụ việc xảy ra

Vào cuộc điều tra, công an xác định người đàn ông có hành vi tấn công cán bộ công an là Nguyễn Đức An nên đã đưa về trụ sở làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông An bị ảo giác ma túy.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Kỷ lục gia Russ Swift thể hiện màn đi xe ô tô hai bánh tại Hà Nội

Trở lại Việt Nam trong năm 2023, kỷ lục gia Russ Swift tiếp tục các màn "chơi đùa" với những chiếc xe Subaru trong chuỗi sự kiện "Siêu Trình diễn Ô tô Mạo hiểm - Subaru Russ Swift Stunt Show" năm nay tại hai địa điểm - Hà Nội vào ngày 15-16/7 và Đà Nẵng vào ngày 22-23/7.

Kỷ lục gia Russ Swift tiếp tục đem đến cho khán giả những màn trình diễn ô tô độc đáo: Đi xe bằng hai bánh, quay 180 độ và đỗ xe song song...

Đặc biệt hơn, các khách hàng tham dự sự kiện cũng sẽ có cơ hội được giao lưu trực tiếp cùng Russ Swift sau mỗi suất diễn với phần giao lưu kí tặng & chụp hình.

Thót tim cảnh bé trai bị điện giật và pha xử lý '10 điểm' của người bố

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại cảnh một bé trai khoảng 5,6 tuổi bị điện giật khiến nhiều người xem thót tim.

Theo hình ảnh từ camera an ninh được chia sẻ, vào khoảng 13 giờ ngày 5/7, bé trai đang chơi đùa bên cạnh ổ điện, khi cháu bé cúi xuống rồi nhặt ổ cắm điện lên đã không cẩn thận bị điện giật ngã gục xuống đất.

Nghe thấy tiếng con hét lên, người đàn ông vội vàng quay lại, phản ứng rất nhanh chạy tới rút phích cắm, cứu con trai khỏi tình huống hiểm nghèo.