Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc hai xe container đâm thẳng vào nhau rồi bốc cháy dữ dội tại Bình Dương

Bình Dương: Hai xe container đâm thẳng vào nhau rồi bốc cháy dữ dội

Khoảnh khắc hai xe container đâm thẳng vào nhau rồi bốc cháy dữ dội tại Bình Dương. Nguồn: Giadinh.net

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10/7, thời điểm trên, chiếc xe container mang BKS tỉnh Tây Ninh lưu thông trên ĐT743 theo hướng từ TP. Thuận An đi TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Khi xe container chạy tới ngã tư đường Nguyễn Du (TP. Dĩ An) đã va chạm với xe container mang BKS của TP. Hồ Chí Minh đang băng qua ngã tư. Cú đâm mạnh đã khiến thùng xe container mang biển của TP. Hồ Chí Minh đổ xuống đường, 2 đầu xe dính chặt vào nhau, bốc cháy dữ dội. May mắn, hai tài xế đã kịp thời nhảy ra khỏi cabin để thoát thân.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng PCCC của Khu công nghiệp VSIP đã đến hiện trường để khống chế đám cháy, may mắn vụ tai nạn không có thương vong về người.

Qua hình ảnh từ camera an ninh có thể thấy, tài xế điều khiển xe container mang BKS Tây Ninh đã vượt đèn đỏ khi chạy qua ngã tư, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến va chạm.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video khiến người xem không khỏi rùng mình, đa số ý kiến đều lên án hành vi chạy xe "bất chấp" của lái xe container mang BKS Tây Ninh vì đã vượt đèn đỏ, chạy xe tốc độ cao, may mắn thời điểm trên đường vắng vẻ, ít xe cộ qua lại nên mới không gây ra hậu quả đáng tiếc.

Nghệ An: Ô tô con bị xe tải tông rơi xuống kênh, lái xe thoát chết

Ô tô con bị xe tải tông rơi xuống kênh, lái xe thoát chết tại Nghệ An. Nguồn: An Ninh Thủ Đô

Vào khoảng 15h chiều 13/7, một nam giới điều khiển chiếc ô tô con màu đỏ, lưu thông đến kênh Bến Hải (thuộc địa phận xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì dừng lại tránh chiếc xe máy qua đường. Đúng lúc này xe tải chạy cùng chiều phía sau đi tới, không kịp phanh, tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến ô tô con lao xuống kênh Bến Hải.

Rất may lái xe kịp thoát ra ngoài, nhưng chiếc ô tô 5 chỗ bị ngập dưới dòng kênh. Sự việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

Nhiều ô tô, xe máy bị cháy do cháy bãi phế liệu ở Hà Nội

Nhiều ô tô, xe máy bị cháy do cháy bãi phế liệu ở Hà Nội. Nguồn: Giadinh.net

Ngày 13/7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi phế liệu khiến nhiều tài sản bị thiêu tụi.

Theo đó, khoảng 9 giờ 25 phút sáng cùng ngày, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo cháy tại bãi thu mua phế liệu cạnh gầm cầu vượt, đường Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, do anh P.H.H. (quê Ba Vì) làm chủ.

Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Nam Từ Liêm ngay lập tức đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường. Sau 5 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan vào các phương tiện và khu vực lân cận.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên phần ca bin xe tải và 3 xe máy bị thiêu rụi, 1 ô tô tải gần hiện trường cũng bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do hàn cắt phế liệu. Công an quận Nam Từ Liêm hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xe máy đang dừng bất ngờ chạy vọt đi, dân mạng chỉ ra ngay lỗi sai của người mẹ

Xe máy đang dừng bất ngờ chạy vọt đi, dân mạng chỉ ra ngay lỗi sai của người mẹ. Nguồn: Saostar

Theo đoạn clip ghi lại, người mẹ đi xe máy, con gái nhỏ được chị cho ngồi ở phía trước. Khi vào tầng hầm gửi xe, người mẹ như thường lệ dừng xe để nhân viên bảo vệ quẹt thẻ.

Tuy nhiên, do quá chủ quan, người mẹ đã không tắt chìa khóa xe máy, trong lúc đứng đợi nhân viên bảo vệ quẹt thẻ, con gái nhỏ của chị đã vặn tay ga khiến chiếc xe bất ngờ chạy vọt về phía trước.

Do sự việc xảy ra bất ngờ, cả người mẹ lẫn những người lớn xung quanh không kịp trở tay nên có lẽ cả hai mẹ con sau đó đã ngã xe.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống nói trên. Cư dân mạng cũng cho rằng, sự việc như đoạn clip phản ánh vốn không hiếm, tuy nhiên, cha mẹ chưa thực sự chú tâm nên thi thoảng vẫn có những sự việc nguy hiểm tương tự xảy ra.