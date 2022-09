Clip NÓNG 24h: Rùng mình khoảnh khắc nam thanh niên lao xuống vực đèo Hải Vân

Rùng mình khoảnh khắc nam thanh niên lao xuống vực đèo Hải Vân

Rùng mình khoảnh khắc nam thanh niên lao xuống vực đèo Hải Vân. Nguồn: Báo Người Đưa Tin

Theo clip, tại khúc cua tay áo trên cung đường đèo Hải Vân thuộc địa phận huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), một thanh niên điều khiển xe máy đã bị mất lái, ôm cua rộng lấn sang làn đường đối diện rồi lao thẳng vào dải phân cách.

Chiếc xe máy trượt theo dải phân cách còn người điều khiển xe máy do bị mất đà đã bị "bay qua" dải phân cách lao xuống vực trước khiến nhiều người đi đường chứng kiến sự sợ hãi.

Một số bình luận cho biết, nam thanh niên trên may mắn rơi trúng vào bụi cây, bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Đang làm nhiệm vụ, chiến sỹ công an bị thanh niên đi xe máy tông trúng

Đang làm nhiệm vụ, chiến sỹ công an bị thanh niên đi xe máy tông trúng. Nguồn: MXHGT

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11h43p ngày 2/9 trên tại một đoạn dốc đường lên Tam Đảo thuộc thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Trong lúc đang làm nhiệm vụ, phát hiện hai nam thanh niên chở nhau với tốc độ không an toàn, một chiến sỹ công an đã ra hiệu dừng xe, tuy nhiên hai nam thanh niên với ý định "thông chốt" và di chuyển với tốc độ khá nhanh nên đã tông chiến sỹ công an văng xuống lề đường. Cú tông mạnh đã làm chiến sỹ công an bị thương. Hai nam thanh niên cũng đã ngay lập tức bị giữ lại và xử lý vi phạm.

Nam thanh niên lái xe máy bằng chân, say mê đánh đàn khiến nhiều người "thót tim"

Nam thanh niên lái xe máy bằng chân, say mê đánh đàn khiến nhiều người "thót tim". Nguồn: SaoStar

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng một nam thanh niên điều khiến xe máy bằng chân, ôm đàn đánh say sưa khiến nhiều người chứng kiến được phen "thót tim". Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, sự việc xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai). Theo dõi đoạn clip có thể thấy nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, ăn mặc tươm tất và ôm cây đàn đi xe máy. Thay vì dùng tay lái xe như thông thường, người này lại ôm đàn đàn guitar đánh say mê, biểu cảm đang phiêu theo từng giai điệu. Thỉnh thoảng anh ta dùng chân điều khiển tay lái và tỏ ra phấn khích khi được người dân đi trên đường quay lại khen "ngầu".

Qua tìm hiểu sơ bộ, thanh niên này đang sinh sống tại TP Long Khánh, thường hay mặc áo có hình con gấu, bán bánh kẹo tại các quán nhậu ở khu vực trung tâm thành phố.

Hiện lực lượng chứ năng đã xác mình được danh tính thanh niên trên và sẽ mời lên xử lý theo quy định của pháp luật.

Đôi nam nữ bị xe tải cán tử vong sau va chạm

Đôi nam nữ bị xe tải cán tử vong sau va chạm. Nguồn" MXHGT

Khoảng 14 giờ 20 chiều 3/9, tại xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Thời điểm này, một cặp nam nữ đèo nhau trên xe máy biển số 19E1-401.62 di chuyển theo hướng từ đường nhánh ra tuyến quốc lộ 70, khu vực ngã tư Quế Lâm (gần UBND xã Phú Lâm) thì va chạm với xe máy khác.

Cú va chạm khiến chiếc xe chở đôi nam nữ mất lái ngã ra quốc lộ 70. Cặp đôi không may bị xe tải biển số 19R-017.27 (di chuyển theo hướng ngược lại) cán trúng và tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.