Clip NÓNG 24h: Sạt lở kinh hoàng ở Bắc Kạn khiến ngôi nhà 2 tầng đổ sập

Sạt lở kinh hoàng ở Bắc Kạn khiến ngôi nhà 2 tầng đổ sập

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 8/9, trên địa bàn thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) trời có mưa lớn, lúc này, đất đá từ trên sườn đồi bất ngờ sạt lở, đổ ập xuống một nhà dân. Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

Thông tin ban đầu từ cơ quan Công an xã Quang Thuận cho biết, ngôi nhà bị sập cao 2 tầng, rộng khoảng 80m2. Căn nhà liền kề với phần bếp diện tích khoảng 25m2 cũng đã bị sập, hiện đang bị đe dọa bởi lượng đất đá từ taluy dương.

May mắn, thời điểm xảy ra vụ sạt lở, người ở trong nhà đã kịp thời thoát thân, vì vậy không gây thương vong về người.

Được biết, trước đó ngày 7/9, các hộ gia đình trên đã được cơ quan chức năng xã Quang Thuận vận động di dời đến nơi an toàn, dù vậy tài sản của các hộ này vẫn chưa kịp di dời. Hiện các thành viên của 2 hộ gia đình đang ở nhờ tại nhà hàng xóm và người thân khu vực lân cận.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trời có mưa lớn, tình trạng sạt lở tại khu vực này vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ cao, ảnh hưởng đến một số hộ dân xung quanh. Hiện chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã Quang Thuận đang túc trực, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh an toàn tại khu vực sạt lở.

CSGT Hà Nội kịp thời cứu giúp tài xế mắc kẹt trong xe ô tô bị cây đổ đè

Vào khoảng 22h ngày 7/9, một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra trên đường Láng khi một cây xanh lớn bất ngờ bật gốc, đổ sập xuống chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông. Nhờ sự nhanh nhạy của tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội, tài xế đã được cứu sống kịp thời.



Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi đang làm nhiệm vụ thu gom cây đổ trên tuyến đường Láng, tổ công tác do Đại úy Nguyễn Văn Hưng làm Tổ trưởng phát hiện một cây xanh đường kính gần 30cm đã đè ngang phần đầu chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số 30F-015.xx. Lái xe bị mắc kẹt bên trong và đã ngất xỉu.

Ngay lập tức, tổ công tác cùng người dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dùng các dụng cụ hỗ trợ để đưa nạn nhân ra khỏi xe. Sau khi được sơ cứu, tài xế đã hồi tỉnh nhưng vẫn trong tình trạng hoảng loạn và được người nhà đưa đi bệnh viện.

Để đảm bảo an toàn giao thông và giải phóng hiện trường, tổ công tác đã huy động xe chuyên dụng, sử dụng cưa máy để cắt tỉa cây đổ. Đến khoảng 22h35', cây đổ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc xe gặp nạn được di chuyển và giao thông trên tuyến đường Láng đã trở lại bình thường.

Lào Cai: Hai người trên xe máy tử vong sau va chạm với ô tô con

Vào lúc 22h5 ngày 7/9, tại Km5+200m, tỉnh lộ 151, đoạn qua tổ dân phố số 5, trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy BKS 24V1-006.xx và ô tô BKS 24A-252.xx khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, xe máy do anh Lý Quang H. (SN 2001) điều khiển, trên xe chở anh Lý Đức M. (SN 1982), cả hai cùng trú tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, chạy hướng ngã ba Xuân Giao đi trung tâm thị trấn Tằng Loỏng.

Khi đến Km5+200m, tỉnh lộ 151 thì gặp ô tô con do Hoàng Phúc V. (SN 1988, trú tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng) điều khiển phía trước cùng chiều chuyển hướng rẽ sang trái vào đường N3, khu tái định cư thị trấn Tằng Loỏng.

Do trời tối lại có mưa to, tầm nhìn hạn chế khiến anh Lý Quang H. không nhìn thấy ô tô phía trước rẽ trái nên đã điều khiển xe máy va vào đầu ô tô khiến anh H. và anh M. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Bảo Thắng đã có mặt để phân luồng giao thông, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Long An: Hai thanh niên chạy ngược chiều tông thẳng vào xe tải

Ngày 8/9, Công an huyện Châu Thành (Long An) vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa một xe tải và xe mô tô khiến hai thanh niên thương vong.

Theo camera người dân ghi lại, vào lúc 15h23' ngày 8/9, hai thanh niên đi xe mô tô 62BL-056.xx chạy trên đường Trần Văn Giàu hướng từ huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) về thị trấn Tầm Vu với tốc độ rất cao.

Khi xe mô tô lưu thông đến đoạn đường thuộc Thị trấn Tầm Vu thì xe của hai thanh niên đã di chuyển nhanh chạy lấn làn, ngược chiều tông trực diện vào xe tải 51D.657.xx đang chạy chiều ngược lại.

Hậu quả, khiến một nam thanh niên đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ, nam thanh niên còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Xe mô tô hư hỏng nặng, xe tải bị hư hỏng phần đầu bên phải. Rất may người đi xe máy ngược chiều đến không bị trọng thương khi ô tô tải né tránh xe của hai thanh niên nói trên.

Hiện vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.