Clip NÓNG 24h: Tai nạn giao thông tại Hà Tĩnh khiến cô giáo mầm non tử vong, 2 học sinh bị thương

Tai nạn thương tâm tại Hà Tĩnh khiến cô giáo mầm non tử vong, 2 học sinh bị thương

Sáng 28/9, trung tá Diệp Xuân Quyền, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ tối 27/9, tại tuyến đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Vào thời điểm trên, em Hà Nhất Ng. (SN 2009, ngụ xã An Dũng, huyện Đức Thọ) điều khiển xe máy chở em Nguyễn Quốc C. (SN 2010, ngụ xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ) di chuyển với tốc độ cao, va chạm với xe máy do cô giáo Hồ Thị H. điều khiển. Cú va chạm khiến cô H. tử vong trên đường đi cấp cứu, em C. và em Ng. bị thương.

Cô H. là giáo viên mần non, còn 2 em đi xe máy là học sinh THPT ở huyện Đức Thọ.

Kẻ trộm táo tợn "khoắng sạch" tiệm trang sức tại Lâm Đồng

Ngày 27/9, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cùng đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường vụ trộm xảy ra tại tiệm bạc Quốc Bảo (xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) do anh Lâm Kim Quốc (27 tuổi, ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, vụ trộm cắp xảy ra vào khoảng 3h45 cùng ngày. Camera ghi lại cảnh, kẻ gian phá khóa cửa phía sau tầng hầm, đột nhập vào khu vực trưng bày các trang sức bạc ở tầng trệt để trộm cắp tài sản.

Đối tượng này là một người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen trùm đầu, đeo khẩu trang, cầm theo đèn pin.

Khi phát hiện một camera gắn ở cửa ra vào, kẻ gian đã tháo chiếc camera nói trên và ngắt kết nối internet trong tiệm. Tuy nhiên, trong tiệm còn có một camera khác không bị phát hiện nên ghi lại quá trình kẻ trộm thực hiện hành vi trộm cắp.

Anh Quốc cho biết, vào lúc 5h sáng cùng ngày, khi anh kiểm tra phát hiện camera không hoạt động, nghĩ rằng do ảnh hưởng mưa gió nên bị mất điện. Đến khoảng 6h, anh Quốc đến tiệm mở cửa như thường ngày mới phát hiện hầu hết trang sức bạc trong tủ kính đã mất sạch.

Anh Quốc mới thuê nhà mở tiệm kinh doanh và nhận gia công bạc tại đây được hơn 8 tháng. Số trang sức bằng bạc bị mất trộm trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Hiện, vụ việc được cơ quan chức năng TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường xe container gây tai nạn liên hoàn trên cầu Hưng Lợi, Cần Thơ

Ngày 27/9, lực lượng chức năng tại TP Cần Thơ đang điều tra vụ va chạm giao thông giữa xe container và nhiều ô tô con.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, một xe container kéo theo rơ-moóc đi từ hướng quận Ninh Kiều về quận Cái Răng qua Quốc lộ Nam Sông Hậu.

Lúc này, giữa cầu Hưng Lợi (nối 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng), nhiều ôtô di chuyển với tốc độ chậm do một đoạn Quốc lộ Nam Sông Hậu đang nâng cấp phía dưới cầu.

Lúc này, tài xế điều khiển xe container trên không thắng kịp rồi tông vào ôtô mang biển số 64A-082xx.

Cú tông mạnh khiến ôtô biển số 64A-082xx tông vào 2 ôtô con khác rồi văng sang phần đường ngược lại. Ghi nhận tại hiện trường, xe container hư hỏng phần đầu, ôtô biển số 64A-082xx cũng hư hỏng nặng phần đầu và phần đuôi, hai ô tô còn lại hư hỏng nhẹ.