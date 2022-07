Clip NÓNG 24h: Tài xế bị đột quỵ khi qua trạm thu phí và hành động bất ngờ của nhân viên trạm

Tài xế bị đột quỵ khi qua trạm thu phí, hành động của nhân viên trạm khiến cư dân mạng cảm phục

Tài xế bị đột quỵ khi qua trạm thu phí và hành động của nhân viên trạm khiến dân mạng cảm phục. Nguồn clip: Beat.vn

Theo clip, vào lúc 3h06 đêm 12/7, một tài xế xe tải điều khiển xe tới trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20 đoạn qua huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng. Khi đang dừng xe trước trạm, bỗng tài xế lên cơn đột quỵ, ngã gục sang bên ghế phụ.

Lập tức, người phụ xe đi cùng và các nhân viên tại trạm thu phí đã nhanh chóng sơ cứu và giúp nên anh đã vượt qua cơn nguy kịch. Sau đó một nhân viên của trạm đã lên xe điều khiển xe lánh khỏi làn đường để tránh ách tắc giao thông qua trạm.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai nấy đều chúc mừng tài xế may mắn thoát nạn và bày tỏ sự khâm phục đối với hành động cứu người nhanh nhạy, kịp thời từ các nhân viên trạm thu phí Liên Đầm.

Nam shipper bị trộm xe máy cùng toàn bộ hàng hóa giao khách và hành động đẹp của người dân

Nam shipper bị trộm xe máy cùng toàn bộ hàng hóa giao khách và hành động đẹp của người dân. Nguồn clip: SaoStar

Ngày 13/7, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang tiếp tục truy tìm đối tượng trộm xe máy của anh Nguyễn Khánh Duy (25 tuổi, quê Hưng Yên).

Trước đó, trưa ngày 11/7, anh D. đi giao cho khách ở hẻm trên đường Võ Duy Ninh, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Trong lúc cầm gói hàng đi tới giao cho khách nhưng quên rút chìa khóa xe, kẻ gian đã lợi dụng sơ hở và nhảy lên xe phóng đi mất.

Sau sự việc, anh Duy đã báo công an và liên hệ khách hàng để xác minh tài sản bị mất và xin lỗi. Ngoài mất chiếc xe, anh còn phải bồi thường số tiền hàng thiệt hại là 20 triệu đồng.

Cắm sạc điện thoại, thanh niên bị điện giật ngã vật xuống đất

Cắm sạc điện thoại, thanh niên bị điện giật ngã vật xuống đất. Nguồn clip: Báo Người Đưa Tin

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị điện giật khi đang cắm sạc điện thoại khiến nhiều người thót tim.

Trong clip, một nam thanh niên đang cầm dây sạc cắm vào chiếc điện thoại cầm trên tay. Chỉ vài giây sau, người này đột nhiên lảo đảo, đánh rơi chiếc điện thoại rồi ngã vật xuống đất. Phát hiện ra sự việc, người đàn ông ngồi ngay gần đó đã lập tức chạy lại xem xét tình hình của nạn nhân.

Được biết, thời điểm bị điện giật, nam thanh niên đi chân đất và cáp sạc bị rò điện. May mắn là người này chỉ bị choáng nhẹ chứ không nguy hiểm tới tính mạng.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã ngay lập tức gây sốt và nhận về nhiều ý kiến bình luận từ phía người xem. Một số ý kiến cho rằng, mọi người nên sử dụng cáp và củ sạc có thương hiệu, đảm bảo chất lượng để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.

Cháy lớn lúc nửa đêm tại chợ Đọ - Bắc Ninh

Cháy lớn lúc nửa đêm tại chợ Đọ - Bắc Ninh. Nguồn: Beat.vn

Theo đó, khoảng 0h39 ngày 13/7, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Đọ Xá, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh huy động 12 xe chuyên dụng gồm 9 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe hậu cần cùng trên 100 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Khi lực lượng công an có mặt, đám cháy đã bao trùm khu vực trong chợ với khoảng 120 gian hàng và 4 kiốt, tổng diện tích 1.500m2. Do chất cháy là quần áo, giày dép, mỹ phẩm nên công tác chữa cháy và chống cháy lan gặp nhiều khó khăn. Sau hơn một giờ tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Đến khoảng 4h ngày 13/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.