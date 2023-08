Clip NÓNG 24h: Tài xế ô tô như làm xiếc trên cầu tại Đà Nẵng khiến nhiều người bức xúc

Tài xế ô tô như làm xiếc trên cầu tại Đà Nẵng khiến nhiều người bức xúc

Chiều 4/8, Phòng CSGT, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã mời tài xế điều khiển ô tô vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi chạy trên cầu Hòa Xuân lên làm việc.

Sáng cùng ngày, người dân phản ánh về việc một xe bán tải chạy trên cầu Hòa Xuân hướng phường Hòa Xuân về hướng đường Cách Mạng Tháng Tám vi phạm giao thông. Thời điểm này do trên cầu có nhiều phương tiện nên tài xế điều khiển cho xe vượt lên bên phải các xe chạy phía trước. Hai bánh xe bên phải leo lên vỉa hè cầu khiến chiếc xe chênh vênh giữa mặt cầu và vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhận thông tin, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng đã trích xuất hệ thống camera xác định hành vi vi phạm của tài xế xe bán tải. Tài xế này được xác định tên N.D.L. (57 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng). Làm việc với cơ quan công an, tài xế cho biết do nghe tin người nhà đau ốm phải đi cấp cứu, vội chạy đến nên đã thực hiện hành vi vượt sai quy định.

Lực lượng chức năng đã giải thích, phân tích lỗi vi phạm của tài xế, đồng thời lập biên bản đối với tài xế này về lỗi: Vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (trên cầu).

Với lỗi vi phạm này, tài xế L. có thể bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Hà Nội: Nhà xưởng cháy lớn giữa trời mưa, cột khói cao hàng chục mét

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) - Công an thành phố Hà Nội, trong sáng ngày 4/8, tại khu vực xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã xảy ra 1 vụ cháy nhà xưởng.

Theo đó, vào khoảng 9h30 sáng ngày 4/8, cơ sở sản xuất gỗ, làm giày da ở xã Châu Can, huyện Phú Xuyên bất ngờ xảy ra cháy. Do đặc thù hàng hóa, vật liệu bên trong nhà xưởng rất dễ bắt lửa nên chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bao trùm cả kho xưởng và đe dọa đến các nhà xưởng lân cận.

Sau khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an huyện Phú Xuyên đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, do khu vực có nhiều nhà xưởng xây sát nhau nên các chiến sĩ PCCC đã lập đội hình để khống chế ngọn lửa, ngăn chặn không cho cháy lan sang các nhà lân cận, đồng thời, chia lực lượng để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Sau nỗ lực chữa cháy, khoảng 10h ngày 4/8, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 12h cùng ngày thì được dập tắt hoàn toàn.



Thông tin ban đầu, 2 cơ sở bị cháy là nhà khung thép mái tôn có tổng diện tích khoảng hơn 300m2. Các cơ sở này mới hoạt động trở lại được 22 ngày, một xưởng làm gỗ, và 1 xưởng sản xuất giày.

Vụ cháy không có thương vong về người, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Khoảnh khắc 2 ô tô đấu đầu trực diện khiến 1 người tử vong tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hai ô tô đấu đầu kinh hoàng trên đường, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ô tô 4 chỗ chạy với tốc độ cao đang di chuyển trên đường thì bất ngờ đâm trực diện một chiếc xe ô tô 5 chỗ lưu thông theo hướng ngược lại.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 3/8, trên Tỉnh lộ 52, đoạn qua tổ 2, ấp Đông, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Pha va chạm mạnh khiến tài xế ô tô 4 chỗ mắc kẹt trong cabin, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài, đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó, tài xế ô tô 5 chỗ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, hai đầu xe đều bị móp méo, biến dạng và bung túi khí. Xe ô tô 4 chỗ nằm quay ngang trên vạch kẻ đường. Đoạn đường xảy ra tai nạn có vạch kẻ liền song song, màu vàng phân làn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân để giải quyết vụ tai nạn theo quy định pháp luật.

Trung Quốc: Ô tô đang chạy ngon thì nhào đầu xuống kênh vì... cầu sập

Ngày 4/8, tờ USA Today đăng tải một đoạn video quay cảnh chiếc ô tô đang chạy bình thường trên cầu bỗng nhào đầu xuống kênh vì tài xế không kịp phát hiện phần cầu phía trước bị sập. Sự việc xảy ra tại TP. Cáp Nhĩ Tân, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Tài xế sau đó được người dân cứu ra khỏi xe và rất may mắn không bị thương nặng.

Theo USA Today, cây cầu bị sập chiều 3/8. Nguyên nhân vì TP. Cáp Nhĩ Tân hứng chịu mưa lớn nhiều ngày liên tiếp khiến nền đất xung quanh cầu mềm đi. Đoạn đường trên đã bị phong tỏa để khắc phục, sửa chữa.