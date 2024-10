Clip NÓNG 24h: Tài xế xe ba gác quay đầu bất cẩn, gây tai nạn nghiêm trọng tại TP.HCM

Tài xế xe ba gác quay đầu bất cẩn, gây tai nạn nghiêm trọng tại TP.HCM

Tài xế xe ba gác quay đầu bất cẩn, gây tai nạn nghiêm trọng tại TP.HCM. Nguồn: OFFB

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 28/10 tại một ngã ba đường ở Bình Tân, TP.HCM, khiến người tham gia giao thông không khỏi bàng hoàng. Theo hình ảnh từ camera hành trình, một chiếc xe ba gác đã thực hiện động tác quay đầu một cách nguy hiểm, dẫn đến va chạm mạnh với ô tô đang di chuyển trên làn đường đối diện.

Thay vì tuân thủ quy định giao thông, chiếc xe ba gác đã bất ngờ tạt đầu nhiều phương tiện khác đang đi thẳng, hoàn toàn bất chấp nguy hiểm. Hành động thiếu cẩn trọng này đã khiến tầm nhìn của người lái xe ba gác bị hạn chế, đồng thời gây ra tình huống bất ngờ cho các phương tiện xung quanh. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ba gác bị lật nghiêng, người lái bị hất văng ra khỏi xe và bị thương nặng. Rất may, không có thương vong về người trên ô tô.

Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 700 viên kim cương qua sân bay Tân Sơn Nhất

Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 700 viên kim cương qua sân bay Tân Sơn Nhất. Nguồn: Nguồn Công an TP.HCM

Ngày 29/10, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM vừa phát hiện vụ việc có dấu hiệu "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" là kim cương qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM phát hiện thông tin về hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa là kim cương qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; sau khi vận chuyển trót lọt, số kim cương trên sẽ được bán lại cho các chủ hàng người Việt Nam trên địa bàn Thành phố nhằm thu lợi bất chính.

Vào lúc 09 giờ ngày 23/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình kiểm tra và phát hiện P.S.H (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa là kim cương. Qua làm việc, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi như trên; kết quả kiểm tra ban đầu, xác định số hàng hóa do P.S.H vận chuyển trái phép là hơn 700 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ kết quả xác minh, làm việc ban đầu và tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an Thành phố nhận thấy hành vi của P.S.H có dấu hiệu của tội phạm "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" được quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an Thành phố tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét tất cả các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-19 lên trạm Thiên Cung

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-19 lên trạm Thiên Cung. Nguồn: Tiền Phong

Sáng sớm 30/10, Trung Quốc đã phóng tàu Thần Châu-19 mang theo 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Dự kiến, 86 thí nghiệm nghiên cứu khoa học và công nghệ vũ trụ sẽ được thực hiện trong sứ mệnh lần này.

Tàu vũ trụ Thần Châu-19 của Trung Quốc đã được phóng thành công từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở miền bắc Trung Quốc lúc 4h27 sáng, giờ Bắc Kinh, hướng đến trạm vũ trụ Thiên Cung.

Sau khi được phóng lên khoảng 10 phút, tàu Thần Châu 19 đã tách khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo được chỉ định, bắt đầu hành trình lên Trạm Thiên Cung. Theo thông báo của chỉ huy Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, cả 3 phi hành gia trên tàu đều trong trạng thái sức khỏe tốt và vụ phóng đã thành công.

Sau đó, tàu vũ trụ sẽ thực hiện cuộc gặp gỡ và ghép nối tự động nhanh chóng với trạm vũ trụ Thiên Cung trong khoảng 6,5 giờ, tạo thành sự kết hợp của ba mô-đun và ba tàu vũ trụ.

Ba phi hành gia trên tàu sẽ hoàn thành một vòng quay trên quỹ đạo với bộ ba Thần Châu-18 và ở lại trạm vũ trụ Thiên Cung trong 6 tháng.

Thần Châu-19 dự kiến sẽ quay trở lại bãi đáp Đông Phong ở Khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2025.