Clip NÓNG 24h: Tài xế xe container suy sụp khi đang đỗ xe nghỉ ngơi bên đường thì vướng tai nạn

Clip: Tài xế xe container suy sụp khi đang đỗ xe nghỉ ngơi bên đường thì vướng tai nạn

Tài xế xe container suy sụp khi đang đỗ xe nghỉ ngơi bên đường thì vướng tai nạn. Nguồn: Pháp luật và Bạn đọc

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 12/5 tại khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế xe container đang dừng xe bên đường để nghỉ ngơi (có bật đèn cảnh báo) thì có một nam thanh niên chạy xe máy đâm vào đuôi xe container, tử vong tại chỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế do đang ngủ trong xe nên chưa phát hiện sự việc. Chỉ đến khi người đi đường phát hiện và báo cho tài xế, người này mới biết. Khi chứng kiến hiện trường vụ tai nạn, nam tài xế xe container ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, gần như suy sụp hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Clip: Nhà 5 tầng ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Nhà 5 tầng ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội bốc cháy. Nguồn: Page Hà Nội

Sáng 12/5, đại diện Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an quận Thanh Xuân - cho biết vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 6h45 cùng ngày, tại tầng tum của một căn nhà 5 tầng trong ngõ 320 Khương Đình. Tại hiện trường, ngọn lửa cùng khói bốc cao hàng chục mét khiến người dân sống xung quanh khu vực hoảng loạn. Nhân chứng cho hay, thời điểm cháy họ nghe thấy một số tiếng nổ phát ra, có thể là do nổ tấm tôn. Đội PCCC&CNCH đã điều 15 chiến sĩ cùng 2 xe máy chữa cháy tới hiện trường dập lửa, cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 7h20 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Theo lãnh đạo Đội PCCC&CNCH - Công an quận Thanh Xuân, vụ việc không gây thương vong về người. Khu vực cháy là tầng tum, được quây xung quanh bằng khung thép, diện tích cháy khoảng 5 m2, đây là nơi chủ yếu để đồ cũ nên dễ bắt lửa.

Clip: Tài xế xe Mercedes truy đuổi, cán chết người lúc rạng sáng ở Phan Thiết

Tài xế xe Mercedes cán chết người lúc rạng sáng ở Phan Thiết. Nguồn: Saostar

Khoảng gần 1 giờ sáng 12/5 trên đường Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết, một người đàn ông điều khiển xe Mercedes màu trắng chạy nhiều vòng truy đuổi một số người khác trước quán nhậu và khiến người này tử vong. Sau khi lái xe đâm vào nạn nhân, người đàn ông điều khiển xe chạy khỏi hiện trường với tốc độ rất cao. Được biết nguyên nhân là do cả 2 đã có mẫu thuẫn từ trước và dẫn đến vụ việc nghiêm trọng nói trên. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận bước đầu đã xác định được nghi phạm lái ôtô tông chết người và tiếp tục điều tra làm rõ.

Clip: Đánh lái tránh nữ "ninja" vượt đèn đỏ, xe ô tô tông đổ biển báo

Đánh lái tránh nữ "ninja" vượt đèn đỏ, xe ô tô tông đổ biển báo. Nguồn: Saostar

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, thời điểm này trên đường có nhiều phương diện di chuyện. Khi đến ngã tư, một người phụ nữ điều khiển xe máy vượt đèn đỏ từ làn đường vuông góc lao vụt ra trước đầu xe ô tô Mazda CX-5. Trước tình huống này, tài xế ô tô đã nhanh tay đánh lái tránh người phụ nữ, tuy nhiên chiếc xe vẫn không tránh khỏi tai họa khi tông thẳng vào biển báo trên dải phân cách, gây hư hỏng nặng.