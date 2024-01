Clip NÓNG 24h: Thót tim khoảnh khắc 2 học sinh thoát chết thần kỳ trước bánh xe tải tại Nghệ An Clip NÓNG 24h: Thót tim khoảnh khắc 2 học sinh thoát chết thần kỳ trước bánh xe tải tại Nghệ An

Do vào cua với tốc độ cao nên hai em học sinh đã té ngã và trượt dài nhiều mét trên đường. Rất may tài xế xe tải đã phanh kịp thời nên hai em chỉ bị xây xước nhẹ. Được biết, vụ việc trên xảy ra tại xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.