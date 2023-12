Clip NÓNG 24h: Truy tìm tài xế ô tô cố tình tông ngã xe máy rồi bỏ chạy tại Hà Nội

Hà Nội: Truy tìm tài xế ô tô cố tình tông ngã xe máy rồi bỏ chạy

Truy tìm tài xế ô tô cố tình tông ngã xe máy rồi bỏ chạy tại Hà Nội. Nguồn: Pháp Luật Plus

Ngày 18/12, đại diện Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, truy tìm tài xế xe tải cố tình tông ngã xe máy rồi bỏ chạy.

Ngày 16/12, một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải đoạn video nhờ cộng đồng mạng cung cấp camera hành trình để tìm biển số xe tải gây tai nạn trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo chị T.L.V., khoảng 11h52 ngày 16/12, chị gái của chị T.L.V. ngồi đằng sau xe ôm công nghệ đi trên đường Nguyễn Xiển. Khi xe máy đi tới trước chung cư Eco Green, xe tải chạy cùng chiều cố tình đánh lái sang bên trái, tạt ngã xe máy.

Sau cú tông của xe tải, tài xế công nghệ và nữ hành khách ngã ra đường. Ô tô tải nhanh chóng bỏ chạy, bỏ mặc 2 nạn nhân. Theo người đăng tải video, nữ nạn nhân bị xước nhẹ.

Sau khi video được đăng tải, cộng đồng mạng bức xúc cho rằng hành vi của tài xế xe tải không khác gì giết người. Nhiều người mong muốn công an sớm truy tìm được danh tính tài xế để xử lý nghiêm hành vi vi phạm luật giao thông, coi thường tính mạng con người.

Long An: Khách tây mua bánh mì đánh tráo 6 triệu của chủ quán

Khách tây mua bánh mì đánh tráo 6 triệu của chủ quán tại Long An. Nguồn: Báo Giao Thông

Chiều 17/12, anh Lê Hữu L. (19 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) cho biết, đã trình báo công an vụ hai người nước ngoài giả vờ mua bánh mì, sau đó tìm cách chiếm đoạt gần hết tiền mặt tại quầy hàng. Theo anh Lợi, do không rành tiếng nước ngoài nên anh chẳng biết người của nước nào.

Trước đó, khoảng 14h chiều 16/12, có hai người nói tiếng nước ngoài đi chung xe máy biển số TP.HCM ghé quầy bánh mì của anh Lợi tại ngã ba Long Kim, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Một thanh niên tầm 36 tuổi đi đến quầy ra dấu hiệu mua ba ổ bánh mì, với tổng số tiền 36.000 đồng. Vị khách nước ngoài bước sát vào bên trong cạnh gốc cây, lấy tờ giấy bạc 500.000 đồng rồi đưa cho anh Lợi.

Lúc anh thối lại tiền thừa có 4 tờ loại giấy 100.000 đồng cùng số tiền lẻ nhưng đối tượng đề nghị đưa tiền có mệnh giá 50.000 đồng trở xuống. Anh Lợi cầm xấp tiền trên tay kiểm đếm, tuy nhiên đối tượng liên tục nói nhưng không rõ điều gì, còn tay thì chỉ tờ giấy bạc này đến tờ khác.

Đối tượng đi cùng đậu xe máy ven lề đường rồi tìm cách nói chuyện bằng cách ra dấu với người bán hàng chung với anh Lợi. Hơn 5 phút sau, hai đối tượng người nước ngoài lên xe máy chạy ra quốc lộ 1 hướng về TP.HCM mất hút.

Khi một chị phụ nữ mua ổ bánh mì đưa 100.000 đồng, anh Lợi thối lại tiền thừa thì phát hiện số tiền có mệnh giá lớn đã "biến mất". Kiểm tra tiền bán và tiền đem theo bị đối tượng này đánh tráo lấy khoảng 6 triệu đồng.

Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức đang trích xuất camera để xác minh, làm rõ.

Lâm Đồng: Xe ben tông xe máy khiến 1 người nguy kịch

Xe ben tông xe máy khiến 1 người nguy kịch tại Lâm Đồng. Nguồn: Pháp Luật TP.HCM

Ngày 17/12, Công an TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến 1 người nguy kịch.

Vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại từ chiều 13/12 tại ngã ba hồ ông Dụ ở đường Tôn Thất Thuyết, xã Đam B'ri, TP Bảo Lộc.

Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Lưu Đức B., 27 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc chạy xe máy qua ngã ba thì bị xe ben chở đất do Ngô Trí H., 28 tuổi, ngụ xã Đam B'ri, TP Bảo Lộc điều khiển trên đường Tôn Thất Thuyết tông trúng. Cú tông mạnh khiến anh Bảo văng ra đường, bất tỉnh. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe ben.

Sau khi gây tai nạn, H. đã đưa B đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu và liên hệ thương lượng, thỏa thuận giải quyết vụ tai nạn với người nhà của B. Hai bên sau đó đã viết cam kết thỏa thuận giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông, nên không trình báo cơ quan chức năng.

Đến chiều 16/12, B. vẫn trong tình trạng hôn mê nên gia đình đã chuyển nạn nhân về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Tiếp nhận tin báo vụ việc từ người dân, Công an TP Bảo Lộc đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khánh Hòa: Cháy tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều ở TP. Nha Trang

Cháy tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều ở TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Nguồn: Sức Khoẻ và Đời Sống

Tối 17/12, một căn hộ ở tầng 25 tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) xuất hiện đám cháy dữ dội, cư dân tòa nhà tháo chạy, có người kẹt trong thang máy.

Một số người bị thương được đưa tới bệnh viện. Căn nhà xảy ra sự cố của vợ chồng giáo viên thuê. Vợ chồng này khi thấy cháy bùng phát đã chạy ra ngoài, gọi lực lượng chức năng ứng cứu.

Cùng với việc tháo chạy, các cư dân ở tòa nhà này hô hoán người đến ứng cứu và báo cho lực lượng chức năng ở địa phương để đến khống chế đám cháy.

Nhận được thông tin, lựng lượng chức năng đã điều xe chữa cháy và 50 chiến sĩ đến để khống chế đám cháy, giải cứu người dân xung quanh căn hộ có đám cháy ra ngoài.

Nhiều xe thang được dựng lên, các vòi nước chữa cháy khẩn trương được triển khai nên sau hơn 30 phút chữa cháy, đám cháy đã được khống chế. Một người kẹt trong thang máy gần 20 phút đã được giải cứu.

Kiểm kê sau khi khống chế đám cháy, không có ai tử vong. Chỉ có một số cư dân bị thương và xây xước nhẹ ở chân, tay được đến đến cơ sở y tế để băng bó, cứu chữa kịp thời. Căn hộ xảy ra đám cháy hư hỏng nhiều đồ đạc, các căn hộ lân cận chỉ bị ám khói.

Được biết, căn hộ xảy ra đám cháy nằm trong tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều, cao 40 tầng. Những căn hộ trong tòa nhà này vừa được bán vừa để cho thuê.

Hiện nguyên nhân xảy ra cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.