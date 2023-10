Clip NÓNG 24h: Va chạm với ô tô, nam thanh niên bị cuốn vào gầm tử vong tại Bình Dương

Bình Dương: Xe máy va chạm ô tô, nam thanh niên bị cuốn vào gầm tử vong

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy làm một thanh niên tử vong.

Theo đó, 14h25 ngày 13/10, nam thanh niên chạy xe máy BKS 61G - 735.xx trên đường N5, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát thì xảy ra va chạm với xe ô tô mang BKS 61A - 747.xx chạy cùng chiều, đang bật xi nhan trái để chuyển hướng.

Cú tông mạnh làm nam thanh niên văng xuống ngay đầu ô tô, bị ô tô cuốn dưới gầm, kéo lê hơn 5m vào vỉa hè. Nạn nhân nằm dưới gầm xe ô tô, được người dân đưa ra ngoài rồi chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Diễn biến vụ tai nạn được camera nhà dân ghi lại. Đoạn đường này sơn vạch đôi màu vàng, cấm các phương tiện đè lên hoặc quay đầu.

Hải Dương: Phóng ngược chiều, xe máy kẹp 3 va chạm với người đi xe đạp khiến một người tử vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại tuyến đường ĐH01, gần chợ Vé, xã Đồng Tâm (huyện Ninh Giang, Hải Dương) hôm 12/10 vừa qua.

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn, lãnh đạo xã Đồng Tâm cho biết, người điều khiển xe máy là Đường Văn K. (17 tuổi, quê ở Lào Cai) chở theo 2 người ngồi sau gồm T. (17 tuổi, ở Hưng Yên) và H. (23 tuổi, ở tỉnh Lào Cai), trong đó, T. ngồi giữa, H. ngồi sau cùng. Vụ tai nạn khiến H. tử vong, trong khi K., T. và người phụ nữ đi xe đạp bị thương.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút hàng chục bình luận, trong đó, phần lớn các ý kiến lên án hành vi phóng nhanh trên làn ngược chiều gây tai nạn của tài xế điều khiển xe máy.

Cháy ô tô đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo thông tin từ Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vào hồi 17h00, ngày 13/10, tại km 133+350, đoạn đi qua địa phận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, một sự cố giao thông đã xảy ra khiến một xe ô tô tải bốc cháy. Tại thời điểm trên, xe ô tô tải chở rau mang BKS 29C - 217.xx, di chuyển theo hướng Lào Cai đi Nội Bài. Khi đến km133+350, xe tự đâm vào hộ lan bên đường dẫn đến cháy. Lái xe kịp thời ra khỏi xe và báo cơ quan chức năng.

Từ đoạn video do người dân cung cấp có thể thấy chiếc xe đã hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt trọn, khói đen bốc cao và phương tiện bị hư hỏng nặng (chưa rõ do va chạm hay do vụ cháy gây ra).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai phối hợp với lực lượng chức năng C08 Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh và lực lượng chức năng tại địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, ngọn lửa đã được kiểm soát. Tuy nhiên, toàn bộ cabin chiếc xe bị thiêu rụi, thùng chở hàng phía sau cũng bị cháy, hàng hóa hư hỏng nặng nề.

Hiện giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn đi qua địa phận tỉnh Yên Bái đã hoạt động trở lại bình thường, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Dân mạng cười ngất trước màn trêu con trai của ông bố trong lúc bắt rắn

Theo đoạn clip ghi lại, một con rắn bất ngờ xuất hiện trong sân nên ông bố đã dùng một khúc cây để bắt con rắn này, di chuyển nó đến nơi khác.

Cùng lúc, cậu con trai chạy xe máy về đến sân nhà, do sợ rắn nên khi thấy bố đang bắt rắn, cậu không những không phụ giúp bố mà đành đứng nép một bên.

Ông bố vốn đã biết con trai sợ rắn, lại muốn trêu con trai một chút nên đã bất ngờ làm "động tác giả" hất rắn đến gần con. Thấy vậy, cậu con trai liền giật mình, hét toáng lên "bố ơi, bố" rồi cong chân bỏ chạy.

Tình huống hài hước nói trên đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ sau ít ngày đăng tải, đoạn clip đến nay đã thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem. Nhiều người không khỏi bật cười trước tính cách có phần "lầy lội" của ông bố.