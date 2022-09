Trích xuất camera vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Chỉ trong 30 giây, khói đen trùm kín hành lang



Sáng 17/9, qua trích xuất camera tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) tối hôm xảy ra vụ hỏa hoạn, có thể thấy trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội dẫn đến vụ tai nạn thương tâm làm 32 người thiệt mạng, bên trong các phòng karaoke, khách hàng đang mở nhạc inh ỏi.

Lúc 20h42, khói bắt đầu xuất hiện bên góc trái camera và chỉ khoảng 30 giây sau đã bao trùm toàn bộ hành lang tầng 2. Lúc này, không có nhân viên hay khách hàng nào qua lại.

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng này, tối 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú - ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.



Vờ mua thẻ cào của cụ ông, nam thanh niên cầm lấy rồi bỏ chạy khiến dân mạng phẫn nộ

Đoạn clip trích xuất camera đang được lan truyền mới đây khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Thời điểm xảy ra sự việc vào buổi chiều tối tại một cửa hàng ở TP Vinh - Nghệ An. Hình ảnh cho thấy một nam thanh niên đứng bấm điện thoại sau khi lấy thẻ cào từ tay một người bán hàng đứng tuổi. Lợi dụng người bán ở phía trong quầy, người này bỗng quay đi, nhanh chóng lên xe máy để phía ngoài và phóng đi. Hành động bất ngờ của nam thanh niên khiến người bán không kịp phản ứng, chạy đuổi theo nhưng không kịp.

Một người đã đăng tải clip với dòng chia sẻ: "Cận cảnh tình huống thanh niên vờ mua 4 thẻ cào (tổng 2 triệu) của cụ ông lớn tuổi tại TP Vinh rồi bỏ chạy. Hoàn cảnh ông bà rất thương, ki-ốt nhỏ này được ông bà thuê lại để bán thẻ cào, ăn ngủ tại chỗ. Ngày được khoảng 50.000 đồng sống qua ngày. Thanh niên trai tráng lại làm như vậy. Mong Công an TP Vinh vào cuộc, sớm tìm ra người này".

Xem xong clip, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động tham lam, "không làm lại muốn có ăn" của nam thanh niên. Bên cạnh đó, một số người đã ngỏ ý xin thông tin của người đàn ông cao tuổi để giúp đỡ.

David Beckham không dùng đặc quyền, xếp hàng 13 tiếng để viếng Nữ hoàng Anh

Ngày 16/9, David Beckham đã đứng xếp hàng từ 2h15 đến 15h25 mới có thể vào trong Đại sảnh Westminster viếng linh cữu Nữ hoàng Anh. Danh thủ này đứng xếp hàng cùng hàng trăm nghìn người dân, tạo thành dòng người dài đến 14,5 km.

David Beckham ăn mặc lịch thiệp với một bộ vest đen, áo khoác hải quân và mũ lưỡi trai. Người ta bắt gặp cảnh ngôi sao này ăn đồ ngọt, bánh rán để chống đói trong thời gian chờ đợi.

Sau khoảng 13 tiếng, David Beckham đã vào được bên trong để tỏ lòng thành kính với Nữ hoàng vừa qua đời. Beckham lộ rõ vẻ phờ phạc, đôi mắt ngấn lệ vì xúc động.

Năm 2003, David Beckham được Nữ hoàng Anh trao tặng Huân chương Sỹ quan Vương quốc Anh (OBE) vì những đóng góp cho thể thao. Anh cũng có vinh dự nhiều lần gặp mặt Nữ hoàng trong suốt những năm sau đó.



Hành động đứng xếp hàng của David Beckham nhận được nhiều sự khen ngợi. Anh từ chối tham gia hàng chờ đặc biệt với những nhân vật nổi tiếng để có thể vào viếng nhanh hơn.

Bé 2 tuổi đắp chăn cho mẹ bầu gây bão mạng

Sau khi thấy mẹ ngủ quên trên sofa, đứa trẻ 2 tuổi đã lấy chăn đắp cho mẹ và thơm lên bụng. Đoạn video được ghi lại hôm 14/9 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.