Clip NÓNG 24h: Xe bus ngang nhiên vượt đèn đỏ giữa ngã tư Hà Nội giờ tan tầm

Xe bus phóng nhanh vượt đèn đỏ ngay giữa ngã tư đông người.

Hình ảnh được camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại vào chiều 4/3, lúc giờ tan tầm tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Tố Hữu (Hà Nội). Vào thời điểm này, trong lúc dừng đèn đỏ, camera hành trình vô tình ghi lại hình ảnh một chiếc xe bus bấm còi liên hồi và rẽ trái khi đèn giao thông chuyển đỏ. Đáng nói, thời điểm diễn ra vụ việc là lúc tan tầm nên có rất nhiều xe cộ đi lại. Theo hình ảnh ghi lại, đây là một trong những chiếc xe bus chạy tuyến 103 từ Bến xe Mỹ Đình đến Bến xe Hương Sơn. Hành động của tài xế được cho là hành vi phản cảm và gây mất an toàn cho những người tham gia giao thông, khiến nhiều người chứng kiến phẫn nộ.

2 thanh niên liên tục tạt mắm thối vào nhà dân

Vụ liên tục "khủng bố" nhà dân bằng mắm thối, sơn, gạch đá- Các đối tượng tiếp tục hành động như thách thức.

Sáng 9/3, ông La Văn Bộ (57 tuổi; ngụ thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết gia đình đang có đơn trình báo Công an xã Cát Khánh về việc bị các đối tượng không rõ danh tính tiếp tục đến nhà tạt mắm thối vào giữa đêm khuya.

Theo ông Bộ, khoảng 0 giờ 30 phút sáng cùng ngày, trong lúc cả gia đình ông đang ngủ thì 2 đối tượng đi trên một chiếc mô tô đến dừng xe tại khu vực trước nhà. Sau đó, thanh niên ngồi sau xuống xe rồi đến vứt bịch ni lông chứa mắm thối vào bên trong nhà ông Bộ. Vụ việc diễn ra bất ngờ vào đêm khuya nên khiến cả gia đình ông Bộ hoảng loạn.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà ông Bộ bị "khủng bố". Trước đó, từ cuối năm 2021 đến tháng 7/2022, gia đình ông Bộ liên tục bị các đối tượng dùng mắm thối, sơn, gạch đá ném vào nhà.

Tài xế xe máy vượt đèn đỏ, tông thẳng vào ôtô

Tài xế xe máy vượt đèn đỏ, tông thẳng vào ôtô.

Vụ va chạm xảy ra vào rạng sáng 7/3 tại TP.HCM và được camera hành trình của một chiếc xe ô tô đi phía sau ghi lại. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe máy được cho là đã vượt đèn đỏ và không làm chủ được tốc độ, đâm thẳng vào ô tô đang qua ngã tư. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy bị bắn văng qua một bên và nằm im bất động. Hiện chưa rõ thương vong về người.

Truy bắt kẻ nổ súng liên tiếp vào nhà dân ở Hải Dương

Truy bắt kẻ nổ súng liên tiếp vào nhà dân ở Hải Dương.

Công an TP Hải Dương cho biết hiện đã trích xuất camera và đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương truy bắt đối tượng dùng súng bắn thủng cửa một nhà dân.Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng gần 2h ngày 27/2, tại một nhà dân ở phố Bắc Sơn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, một đối tượng đã nổ súng liên tiếp vào ngôi nhà nói trên. Trước khi bỏ đi, đối tượng còn hô lớn "mày liệu hồn đấy nhé...". Những phát đạn đã làm thủng nhiều lớp cửa, xuyên thủng đầu xe máy, để lại chi chít lỗ trên tường trong nhà.

Thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng chủ nhà đi vắng, trong nhà có 6 người chủ yếu là trẻ con, rất may không có ai bị thương. Gia đình nạn nhân đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hải Dương đã cử đội nghiệp vụ vào cuộc để xác minh, điều tra. Hiện Công an TP Hải Dương đang phối hợp với Phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương tổ chức truy tìm đối tượng gây ra vụ nổ súng nói trên.