Clip NÓNG 24h: Xe khách bất ngờ bốc cháy khi đang chở 29 người tại Thừa Thiên - Huế

Xe khách bất ngờ bốc cháy khi đang chở 29 người tại Thừa Thiên - Huế

Xe khách bất ngờ bốc cháy khi đang chở 29 người tại Thừa Thiên - Huế. Nguồn: Người Lao Động

Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 13/8 cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra vào lúc 2 giờ cùng ngày, tại Km30+100 cao tốc La Sơn – Túy Loan đoạn qua xã Hương Lộc, huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế).

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 11B-003.xx, do Nông Hoàng L. (SN 1984) điều khiển, chạy hướng Bắc – Nam, đến vị trí trên thì tự bốc cháy, trên xe có tất cả 29 người. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh cũng điều nhân lực, phương tiện đến dập tắt ngọn lửa. Rất may những hành khách trên xe đã kịp thoát nạn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi chiếc xe khách.



Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế, tại vị trí xảy ra vụ hỏa hoạn, cao tốc La Sơn – Túy Loan có đầy đủ hệ thống báo hiệu ATGT, mặt đường êm thuận. Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 và Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với CSGT, chính quyền địa phương giải quyết để đảm bảo giao thông.



Xe tải tông xe máy, 2 sinh viên ở Đà Lạt tử vong

Xe tải tông xe máy, 2 sinh viên ở Đà Lạt tử vong. Nguồn: Dân Trí

Khoảng 14h ngày 12/8, tại quốc lộ 27, đường Huỳnh Tấn Phát (phường 12, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy, khiến 2 người tử vong.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, thời điểm trên, tài xế B.V.L. (trú tại phường 12, TP. Đà Lạt) điều khiển xe tải lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng TP. Đà Lạt về TP. Nha Trang (Khánh Hòa).



Khi đến đoạn đường trên, xe tải va chạm với xe gắn máy do 2 thanh niên điều khiển, lưu thông cùng chiều. Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với một ô tô đang chạy phía trước và lật nghiêng.

Hậu quả, anh T.A.T. (20 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và anh Đ.K.C. (20 tuổi, ngụ TP. HCM) tử vong. Cả 2 nạn nhân được xác định là sinh viên đang theo học tại một trường cao đẳng tại TP. Đà Lạt.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Long An: Cây kiểng trên xe container rơi xuống đường làm người chạy xe ba gác tử vong

Cây kiểng trên xe container rơi xuống đường làm người chạy xe ba gác tử vong tại Long An. Nguồn: Pháp Luật TP. HCM

Chiều 12/8, Công an huyện Cần Đước (Long An) khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn cây trên xe container rơi xuống đè tử vong tài xế chạy xe ba gác máy.

Theo đó vào khoảng 15h40 cùng ngày, xe container chạy trên đường tỉnh 830 chở nhiều gốc cây kiểng rất to. Khi lưu thông vừa qua ngã tư Long Cang, huyện Cần Đước (Long An) thì một cây kiểng to phía sau rớt xuống, trúng ngay xe ba gác chở sắt do một người đàn ông điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe ba gác bị lật nhào xuống ruộng ven đường, người điều khiển xe ba gác tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Cần Đước đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường vụ tại nạn, làm rõ danh tính người điều khiển xe đầu kéo cũng như danh tính của nạn nhân đi xe ba gác.



Thanh Hóa: Sang đường bất ổn, xe máy bị xe đầu kéo tông, đè xuống gầm

Sang đường bất ổn, xe máy bị xe đầu kéo tông, đè xuống gầm tại Thanh Hóa. Nguồn: Người Đưa Tin

Hình ảnh vụ tai nạn xảy ra tại Thanh Hóa được một thành viên chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo đoạn clip, mặc dù trên đường ngược chiều, một xe đầu kéo đang lao tới nhưng lái xe máy vẫn cố tăng tốc lao sang đường. Lúc này, lái xe đầu kéo đã phanh gấp đồng thời đánh lái sang phải để tránh va chạm. Tuy nhiên, chiếc xe đầu kéo vẫn tông trúng xe máy đè xuống đường, còn tài xế xe máy bị hất văng về trước.

Đoạn clip thu hút hàng chục bình luận, trong đó phần lớn các ý kiến đánh giá lái xe máy chuyển hướng sang đường thiếu an toàn, không nhường đường cho xe chạy ngược chiều. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng cần xác minh tốc độ của xe đầu kéo thời điểm xảy ra tai nạn có vượt quá quy định trên tuyến đường này hay không.