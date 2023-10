Clip NÓNG 24h: Xe khách bị chèn ép, chặn đường, đe dọa ngay trên quốc lộ

Xe khách bị chèn ép, chặn đường, đe dọa ngay trên quốc lộ

Xe khách bị chèn ép, chặn đường, đe dọa ngay trên quốc lộ. Nguồn: OFFB

Qua tìm hiểu, địa điểm xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Hải An, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xe khách bị chặn là nhà xe An Bình Tâm, có địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo đại diện nhà xe, khoảng 10h ngày 18/10, xe khách giường nằm của công ty rời bến xe Nam Đàn đi tỉnh Bắc Ninh.

Khi lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì bị xe khách giường nằm có logo Nhuận Năm mang biển kiểm soát 29H-869.04 chặn đường, chèn ép.

Tiếp đó, có một xe khách giường nằm khác cũng mang logo Nhuận Năm vượt lên đi song song nhau. Suốt quãng đường từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đến phường Hải An (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), hai chiếc xe này liên tục có hành vi chèn ép, không cho xe khách của nhà xe An Bình Tâm vượt lên.

Tiếp đó, một xe khách giường nằm khác cũng mang logo Nhuận Năm vượt lên đi song song chặn xe An Bình Tâm không cho vượt.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều người trên xe khách Nhuận Năm xuống xe mang theo hung khí chặn xe, đe dọa tài xế. Sự việc tiếp diễn trên QL 1A từ thị xã Hoàng Mai chạy ra đến phường Hải An, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) mới dừng lại.

Lãnh đạo Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an Thanh Hóa xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc và cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ.

Xích mích với bạn học, nam sinh bị đánh hội đồng ngay trong lớp

Xích mích với bạn học, nam sinh bị đánh hội đồng ngay trong lớp. Nguồn: Báo Tiền Phong

Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip chia sẻ hình ảnh một nam sinh bị một nhóm học sinh khác dùng tay, chân đấm đá vào mặt và cơ thể. Tuy xung quanh có nhiều học sinh khác nhưng không ai can ngăn.

Vụ bạo lực học đường này được cho là xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Chiều 18/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Mai Châu xác nhận vụ việc trên xảy ra vào ngày 16/10, trong giờ ra chơi tiết 2.

Về phía lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, đơn vị cho biết đã nắm được thông tin và đang yêu cầu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Mai Châu báo cáo về sự việc nêu trên.

Cận cảnh hố sụt lún sâu hoắm xuất hiện ở Quảng Trị

Cận cảnh hố sụt lún sâu hoắm xuất hiện ở Quảng Trị. Nguồn: Báo Người Lao Động

Do mưa lớn kéo dài nên vào khoảng 10 giờ ngày 18/10, tại vườn nhà bà Phạm Thị Hạnh (ngụ thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đã xuất hiện một điểm sụt lún đất bất thường.

Cụ thể, điểm sụt lún nằm cách nhà dân khoảng 4 m, bề mặt hố sụt lún hình tròn, rộng khoảng 5 m, đang đầy nước.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cam Thành đã đến hiện trường kiểm tra, đồng thời cắm biển và hàng rào cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này. Đối với những hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm đã được chính quyền địa phương vận động đến nơi an toàn.

Xe máy ôm cua lao thẳng vào bánh xe đầu kéo

Xe máy ôm cua lao thẳng vào bánh xe đầu kéo. Nguồn: Báo Dân trí

Sự việc xảy ra hôm 16/10 tại ngã ba Đại Đăng - Mỹ Phước Tân Vạn, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Video do camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại cho thấy xe máy đã ôm cua khá nhanh và khá gấp, lao thẳng vào bánh sau của xe đầu kéo đang từ đường nhánh rẽ trái nhập vào đường lớn.

Dù bánh sau chèn lên xe máy, nảy cả phần rơ-moóc lên, nhưng xe đầu kéo vẫn đi tiếp, như thể tài xế không biết có va chạm xảy ra.

May mắn là pha va chạm không gây thiệt hại về người, và đã để lại bài học đắt giá cho cả người điều khiển xe máy và xe đầu kéo.