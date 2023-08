Clip NÓNG 24h: Xôn xao clip nhóm 5 người đánh hội đồng 1 cô gái

Xác minh clip nhóm 5 người đánh hội đồng 1 cô gái

Xác minh nhóm 5 người đánh hội đồng 1 cô gái. Nguồn: Báo Pháp Luật TP.HCM

Sáng 29/8, lãnh đạo Công an TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tập trung xác minh nội dung clip một cô gái bị đánh hội đồng gây xôn xao trên mạng xã hội. Clip ghi lại cảnh 5 người phụ nữ hẹn 1 cô gái ra đường phố để nói chuyện. Khi vừa nói chuyện được mấy câu thì nhóm này lao vào tấn công.

Clip ghi lại cho thấy, nhóm 5 phụ nữ này dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, mặt của cô gái. Nhóm người còn xé áo, vật nạn nhân xuống đường, dùng chân đạp vào đầu. Clip cũng ghi nhận nhiều tiếng chửi tục từ nhóm phụ nữ này.

Đáng nói, 1 người trong nhóm 5 người phụ nữ đã giật điện thoại được cho là của phụ nữ bị đánh ném mạnh xuống nền đường. Nhiều người chứng kiến vụ việc đã không can ngăn. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt đã triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh để xử lý theo quy định.

Những người phụ nữ trong clip hỗn chiến này được cho là một nhóm nữ sinh.

Khoảnh khắc xe tải mất lái, tông lật xe khách trên quốc lộ 14

Khoảnh khắc xe tải mất lái, tông lật xe khách trên quốc lộ 14. Nguồn: Người đưa tin

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại pha va chạm giữa một chiếc xe khách và một chiếc xe tải, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, vụ va chạm xảy ra vào 16h11 ngày 28/8, trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Vào thời điểm trên, một chiếc xe tải đang chạy trên quốc lộ 14, hướng từ Đắk Nông đi TP.HCM.

Khi đi đến xã Minh Hưng thì bất ngờ mất lái, tông trúng chiếc xe khách di chuyển theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến chiếc xe khách lật nghiêng bên vệ đường. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình của chiếc xe phía sau ghi lại.

Thông tin thêm trên tờ Vietnamnet, bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận 2 trường hợp bị thương nặng, một số người khác bị thương nhẹ.

Về nguyên nhân tai nạn, cơ quan chức năng nhận định xe tải đi không đúng làn đường, phần đường quy định, còn xe khách vượt trên đoạn đường có xe đi ngược chiều.

Tông trúng dê trên cao tốc, cảnh tượng khiến tài xế tái mặt chỉ biết than trời

Tông trúng dê trên cao tốc, cảnh tượng khiến tài xế tái mặt chỉ biết than trời. Nguồn: Báo Giao Thông

Tình huống được camera hành trình trên ô tô của tài xế P.N (ngụ ở Yên Bái) ghi lại vào lúc 18h31' ngày 26/8, tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi xe đang lưu thông, ở phía trước bỗng xuất hiện 2 con dê lững thững sang đường.



Không kịp tránh, chiếc ô tô đã tông trúng một trong hai con dê. Tiếng va đập mạnh khiến tài xế kêu lớn: "Ôi trời ơi". Khi xuống kiểm tra, bác tài "tái mặt" khi thấy cụm đèn phía trước vỡ một mảng lớn, mảnh nhựa văng ra ngoài. Còn con dê nằm chết ở bên cạnh.

Tài xế đã chia sẻ tình huống mình gặp phải lên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc. Tình trạng thả rông gia súc trên trên nhiều tuyến đường không phải là chuyện hiếm gặp. Đây là thói quen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Máy bay trực thăng xoay tít rồi đâm bổ xuống khu chung cư ở Mỹ

Máy bay trực thăng xoay tít rồi đâm bổ xuống khu chung cư ở Mỹ. Nguồn: Tiền Phong

Mới đây một máy bay trực thăng cứu hộ không may đã gặp sự cố và đâm xuống một khu chung cư ở Florida (Mỹ) vào gần 9h sáng ngày 28/8 (giờ địa phương, tức là khoảng gần 8h tối, giờ Việt Nam), theo trang New York Post (Bưu điện New York). Khoảnh khắc máy bay bốc lửa, xoay tròn trên không trung trước khi lao xuống khiến bất kỳ ai nhìn cũng thấy sợ hãi. Ít nhất 2 người ngồi trên máy bay đã bị thương.

Theo thông tin ban đầu, đây là trực thăng của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Broward. Chiếc máy bay đã gặp sự cố trên không và những hình ảnh ghi lại cho thấy nó bốc lửa, xoay tròn, biến dạng ngay khi đang bay rồi rơi xuống. Những hình ảnh này khiến bất kỳ ai nhìn cũng thấy kinh hoàng.