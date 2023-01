Clip NÓNG 24h: Xúc động hình ảnh cô giáo vùng cao đội mưa gió rét đèo con trở lại điểm trường sau Tết

Xúc động hình ảnh cô giáo vùng cao đội mưa gió rét đèo con trở lại điểm trường sau Tết

Hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip gây xúc động mạnh ghi lại cảnh cô giáo chạy xe máy dưới mưa rét đèo theo hai người con trai để lên lại trường ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam dạy học sau những ngày về quê ăn Tết cùng gia đình.

Được biết "nhân vật chính" trong clip là cô giáo Nguyễn Thị Hà (SN 1984) công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trà Dơn (xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).



Hôm 29/1 (tức mùng 8 Tết), cô Hà đèo hai con vượt quãng đường đèo dốc hơn 120km từ quê huyện Thăng Bình lên đến Trường phổ thông Dân tộc bán trú Trà Dơn, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My. Ba mẹ con xuất phát từ lúc 9h, đến 14h mới tới nơi.

Phía sau cô Hà là hai cậu con trai, anh lớn học lớp 9 ôm em trai học mẫu giáo còn đang ngủ. Ba mẹ con ngược núi trong tiết trời đầu năm ở huyện Nam Trà My mưa tầm tã, lạnh thấu xương.

Sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã để lại những bình luận bày tỏ sự cảm phục đối với cô Hà và các giáo viên vùng cao đã hy sinh bản thân mình để gieo con chữ cho các em học sinh.

Bất chấp biển cấm rẽ, hai mẹ con đi xe máy bị ô tô đâm ngã sõng soài

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 7 giờ 09 phút ngày 30/1 tại cầu vượt bên trong khu đô thị Vinhomes Smart City Tây Mỗ (Hà Nội).

Theo đoạn video từ camera hành trình, trước khi xảy ra va chạm, chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo con nhỏ đã di chuyển theo đường ven tòa chung cư để rẽ trái lên cầu vượt nội khu đô thị.



Vì đường nối cầu vượt hiện chưa thi công tiếp, nên để an toàn, đường ven bên dưới cầu vượt đã cắm biển cấm các phương tiện rẽ trái lên cầu. Tuy nhiên rất nhiều phương tiện trong đó có chiếc xe máy của người phụ nữ trên vẫn rẽ trái, tạo nên xung đột tiềm tàng hết sức nguy hiểm với các xe đi xuống và đi lên cầu.

Khi bị xe ô tô đâm trúng, hai mẹ con ngã xuống đường sát ngay bánh xe và may mắn không bị nguy hiểm đến tính mạng.



Tên trộm manh động cầm dao đột nhập nhà dân, lấy xe máy ở Bình Dương

Sự việc xảy ra rạng sáng 29/1, tại phường An Phú, Thuận An, Bình Dương. Camera an ninh của một nhà dân ghi lại được hình ảnh một người đàn ông manh động, cầm dao đột nhập vào nhà dân, lục tìm nhiều đồ đạc. Sau đó tên này đã lấy trộm chiếc xe máy cùng nhiều giấy tờ rồi bỏ trốn.

Anh Khang (chủ nhà) cho biết lúc kẻ trộm đột nhập có người đang ngủ phía trong. Sau khi phát hiện vụ việc, chủ nhà đã trình báo với Công an phường An Phú. Hiện lực lượng đang tích cực vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Phẫn nộ với hình ảnh nữ du khách trộm hoa cẩm tú cầu ở Măng Đen, Kon Tum

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nữ du khách nhổ cây hoa cẩm tú cầu bên đường, hai tay cầm hai cây hoa chạy "như bay" về phía chiếc ô tô biển số màu vàng, biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai đưa cho người đàn ông. Sau khi nhận cây hoa cẩm tú cầu này, người đàn ông nhanh chóng cất vào cốp xe rồi tất cả lên xe rời đi.

Qua xác minh, khu vực người phụ nữ nhổ cây hoa cẩm tú cầu là tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Sau khi clip trên được đăng tải đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng tại tỉnh Kon Tum khi cho rằng hành động của người phụ nữ là vô ý thức. Nhiều người cho rằng người yêu hoa phải có tâm hồn đẹp, thanh cao nhưng trộm hoa để chơi thì ý thức quá kém...