Cô đồng "đúng nhận, sai cãi" Trương Thị Hương ở Hải Dương tiếp tục bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố bổ sung để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại thị xã Kinh Môn) trong một vụ án khác, nạn nhân khác - theo NLĐO.



Trương Thị Hương (còn được gọi là "cô đồng Trương Hương") được biết đến là cô đồng xem bói bằng hình thức bổ cau, nổi tiếng với câu nói "đúng nhận, sai cãi".

"Bị can Hương bị khởi tố bổ sung tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác, nạn nhân khác. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của bị can này", nguồn tin của Dân Trí cho biết.



Việc khởi tố bổ sung đối với bị can Hương nói trên là diễn biến mới sau 5 tháng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn khởi tố bị can này cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như Dân Việt đã thông tin: Trước đó, vào tháng 8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố, bắt tạm giam cô đồng Trương Thị Hương để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trương Thị Hương bị người dân tố cáo nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền.



Theo nhà chức trách, ngày 6/12/2022, anh Trần Thế X. cùng mẹ đẻ đến nhà Hương ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, để xem bói. Tại đây, Hương nói nhà anh X. đang có vận hạn, muốn giải quyết cần làm lễ giải.

Hương gợi ý với anh X. giá làm lễ là 270 triệu đồng. Khi anh X. trình bày hoàn cảnh gia đình, Hương giảm giá xuống còn 180 triệu đồng.

Hương hứa sau khi làm lễ xong, ngày 28/12/2022 gia đình anh X. sẽ bán được nhà. Chiều 9/12/2022, anh X. cùng Hương đi Lạng Sơn để cúng lễ. Không như lời hứa trước đó của Hương, anh X. không bán được nhà. Nghĩ bị lừa, anh X. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trương Thị Hương tới cơ quan công an.

Ngày 9/2/2023, Trương Thị Hương đã bị Công an thị xã Kinh Môn phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc".

Đến ngày 22/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 2, Điều 174, khoản 2, Bộ luật Hình sự.