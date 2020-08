Cô gái 17 tuổi bị đánh đập, lột áo: Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn yêu đương

Theo đó, khoảng 12h ngày 9/8, Đ. T. K. N (16 tuổi, ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn) yêu cầu bạn mình là P. M. T (ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) đến TP.Quy Nhơn để chở T. Đ. Th về nhà N.

Đến khoảng 15h cùng ngày, N và nhóm bạn chở Th đến nhà, rồi đóng cửa để hành hung. N yêu cầu Th quỳ xuống xin lỗi, rồi cùng N. T. M. H (16 tuổi, xã Phước Sơn) và M (ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) đánh đập, hành hung Th.

Sau đó, H lột hết áo của Th ra để N. V. Đ (xã Phước Hòa, 20 tuổi) cầm điện thoại quay clip, tung lên mạng xã hội. Sự việc đã lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ dư luận.

"Nguyên nhân bước đầu được xác định là do giữa N và Th cùng yêu một nam thanh niên nên xảy ra mâu thuẫn. Hiện vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an huyện để thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ", lãnh đạo Công an xã Phước Sơn nói.

Ngoài ra, Công an xã Phước Sơn cũng cho biết, đã yêu cầu N. V. Đ gỡ bỏ clip đã đăng tải.

Hình ảnh Th bị hành hung được đăng tải lên Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, anh T.Q.V (42 tuổi, trú phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, con gái mình là cháu T.Đ.Th (17 tuổi) vừa bị một nhóm thanh niên chở đến ngôi nhà ở thôn Phụng Sơn (xã Phước Sơn) để đánh đập, lăng mạ.

Anh V cho rằng, các đối tượng không chỉ đánh đập, hành hung cháu Th mà còn lột hết áo, dùng kéo cắt áo ngực của cháu rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, để nhục mạ con gái anh. Ngoài ra, các đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm tấn công và đe dọa tính mạng con gái anh.

"Hành vi của họ là bắt cóc, bắt nhốt người trái quy định, đe dọa, tấn công, quấy rối và nhục mạ con gái tôi. Tôi đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Tuy Phước, Công an tỉnh Bình Định đề nghị các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng này", anh V cho biết.