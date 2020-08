Cô gái 17 tuổi bị đánh đập, lột áo: “Họ tát lia lịa, đánh vào đầu, quỳ xin tha nhưng không được”

Ngày 12/8, anh T.Q.V (42 tuổi, trú phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, con gái mình là cháu T.Đ.Th (17 tuổi) vừa bị một nhóm thanh niên chở đến ngôi nhà ở thôn Phụng Sơn (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để đánh đập, lăng mạ.

Theo anh V, khoảng 12h ngày 9/8, cháu Th đang ở nhà thì một thanh niên tên T đến nói chở Th đi uống nước. Sau đó, T chở Th đi thẳng lên một ngôi nhà ở xóm 2 (thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn). Tại đây, một nhóm thanh niên tuổi từ 17 - 20 tuổi gồm 6 đến 7 người liên tục đe dọa và bắt Th vào một ngôi nhà rồi đóng cửa lại đánh đập, lăng mạ…

Hình ảnh cháu Th bị hành hung được đăng tải lên Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Anh V cho rằng, các đối tượng không chỉ đánh đập, hành hung cháu Th mà còn lột hết áo, dùng kéo cắt áo ngực của cháu rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, để nhục mạ con gái anh. Ngoài ra, các đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm tấn công và đe dọa tính mạng con gái anh.

"Hành vi của họ là bắt cóc, bắt nhốt người trái quy định, đe dọa, tấn công, quấy rối và nhục mạ con gái tôi. Tôi đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Tuy Phước, Công an tỉnh Bình Định đề nghị các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng này", anh V cho biết.

Trong khi đó, nạn nhân Th hoảng hốt kể lại: "Lúc chở đến ngôi nhà ấy, có 4 người con trai và 3 người con gái. Họ bắt cháu vào nhốt trong ngôi nhà, rồi 3 người con gái thay nhau đánh cháu. Lúc đầu họ tát lia lịa, đánh vào mặt, đầu cháu. Cháu vừa quỳ xuống van, lạy lục xin tha nhưng họ vẫn hành hung gần 1 giờ đồng hồ mới thả".

Theo Công an xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước), vụ việc trên xảy ra vào ngày 9/8, đối tượng tên Đ.T.K.N (SN 2004, thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn) đã yêu cầu bạn mình tên T (ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) đến TP.Quy Nhơn để chở cháu Th về nhà N.

Đến khoảng 15h cùng ngày, các đối tượng chở cháu Th đến nhà N rồi đóng cửa để hành hung. N yêu cầu Th quỳ xuống xin lỗi rồi cùng với N.T.M.H (SN 2004, xã Phước Sơn) và một đối tượng khác tên M (ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) đánh đập, hành hung Th.

Sau đó, theo yêu cầu của N, H đã lột áo ngoài và lột áo trong của Th ra để cho đối tượng N.V.Đ (20 tuổi) cầm điện thoại quay clip, tung lên mạng xã hội.

Đến 15h 30' cùng ngày, các đối tượng chở Th về lại nhà. Đến 20h đêm, Đ đăng tải clip quay Th bị tấn công, hành hung, lột đồ lên mạng xã hội.

Gia đình cháu Th cung cấp giấy tờ khám bệnh tại bệnh viện sau vụ hành hung

Qua clip, Th đã bị các đối tượng đánh đập liên tục vào mặt và đầu, mặc dù Th van xin nhưng các đối tượng vẫn không buông tha, lột hết áo của Th, dùng kéo cắt áo ngực để quay clip.

Chưa hết, đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm đập lên đầu Th. Sự việc đã lan truyền rộng trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt quan tâm, chia sẻ và gây phẫn nộ dư luận.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Phước Sơn đã triệu tập các đối tượng lên làm việc, yêu cầu đối tượng Đ gỡ bỏ clip đăng tải trên Facebook xuống. Công an xã Phước Sơn cũng đã củng cố các hồ sơ chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước để tiếp tục xử lý theo quy định.