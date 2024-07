Cô gái 26 tuổi bỏ công việc văn phòng với mức lương ổn định, lên núi trở thành trekking tự do

Lần đầu đi trekking "thảm hại", nhận ra sức khỏe có vấn đề

Trekking sẽ đưa bạn đi tham quan tất tần tật mọi ngõ ngách, giúp thỏa sức hòa mình vào đời sống của người dân vùng núi cao và khám phá những nét thú vị trong văn hóa bản địa của họ. (Ảnh: Trang Cù)

Chia sẻ với Dân Việt, Trang Cù (26 tuổi, đến từ Phú Thọ) cho biết, cô từng là một nhân viên văn phòng chăm chỉ, an nhàn với thu nhập ở mức khá, cuộc sống trôi qua bình đạm, cho đến một ngày bắt đầu thử thách bản thân với bộ môn trekking.

Theo Trang Cù, công việc trước đây của cô ở mức thu nhập của công việc văn phòng so với trung bình trên thị trường được xem là ổn định, đủ để cô tự chi trả các chi phí sinh hoạt hàng ngày một cách thoải mái.

Cảnh sắc thiên nhiên đẹp say đắm người khiến những tín đồ "yêu cái đẹp" không thể kìm lòng. (Ảnh: Trang Cù)

"Mặc dù thu nhập khá tốt nhưng cuộc sống của tôi chỉ đi theo một vòng tuần hoàn: sáng đi làm lúc 8 giờ, xung quanh là 4 bức tường bí bách và chật chội, không biết được thời tiết ngoài kia như thế nào? Sáng hay tối? Nắng hay mưa? Chỉ biết đúng đến 6 giờ tối chấm công ra về. Một ngày cứ trôi qua như vậy, bản thân tôi cũng không biết đã làm được những gì, đã sống như thế nào và ngày trôi qua ra làm sao. Chính điều đó đã thôi thúc tôi quay trở về với bản ngã, với thiên nhiên.

Tôi bắt đầu đến với bộ môn trekking cách đây hơn 1 năm. Ban đầu tôi chỉ muốn trải nghiệm bộ môn này để xem cảm giác nó như thế nào và cũng để bản thân có cơ hội được thư giãn. Nhưng không, sự thật là lần đầu đi trekking của tôi được miêu tả bằng 2 từ "thảm hại". Tôi nhận ra sức khoẻ của mình thật sự có vấn đề. Nhưng cũng từ đây tôi bén duyên với bộ môn trekking", Trang Cù cho hay.

Đắm mình vào "tấm thảm xanh" khổng lồ với cánh rừng rậm nguyên sơ, tận hưởng vẻ xanh mát của thiên nhiên. (Ảnh: Trang Cù)

Trekking không chỉ mang đến những giá trị tích cực về sức khỏe mà còn giúp cô gái Phú Thọ "thu nạp" được những cảm xúc và nguồn năng lượng dồi dào, được đắm chìm vào thiên nhiên hùng vĩ, được lắng nghe hơi thở của mình trong từng nhịp bước chân. Đặc biệt trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trên mỗi cung đường trekking, có thêm năng lượng để vượt qua nỗi sợ hãi bên trong. Trang cho biết, cô cảm thấy bản thân được sống "đúng nghĩa" khi quay trở về với thiên nhiên.

"Để sống trọn vẹn hơn với bộ môn này, tôi quyết định nghỉ việc văn phòng để làm hướng dẫn viên trekking. Khi nghỉ việc thì mọi người đều ngăn cản, gia đình và bạn bè cũng đều khuyên ngăn không nên nghỉ vì lo sợ cuộc sống của tôi khi làm hướng dẫn viên tour trekking sẽ vất vả. Bản thân tôi cũng đắn đo rất nhiều. Thế nhưng khao khát được trở về thiên nhiên đã thôi thúc tôi phải nghỉ việc ngay", Trang Cù cho biết.

Cung đường trekking đẹp như mơ, ngắm cảnh bình yên khi mặt trời sắp lặn dần sau dãy núi hòa cùng tiếng chim hót, tiếng suối chảy.

Rời xa phố thị ồn ào, tách biệt khỏi thế giới công nghệ và trải nghiệm cuộc sống thực tế thực tế ở những nơi xa xôi là trải nghiệm thú vị mà bất cứ các "tín đồ xê dịch" nào cũng đều mong muốn. (Ảnh: Trang Cù)

Trở thành một hướng dẫn viên trekking tự do, Trang Cù phải thay đổi tần suất làm việc, lịch trình hoạt động của bản thân so với trước đây. Trung bình một ngày làm việc, cô sẽ lên lịch trình tour, liên hệ với các bên dịch vụ, làm việc với người dân bản địa để đảm bảo chuyến đi được diễn ra an toàn nhất, hướng dẫn cho thành viên trong đoàn về các lưu ý, kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường và chuẩn bị đồ ăn thức uống cho đoàn, chăm lo đoàn trên đường trekking để đảm bảo đoàn có thể chinh phục đỉnh núi thành công.

Các hoạt động trekking diễn ra theo mùa và phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, nhất là khu vực Tây Bắc. Với Trang, đây là bộ môn mạo hiểm và có những rủi ro nhất định: "Trước mỗi chuyến đi, thời tiết luôn là yếu tố quan trọng nhất để tôi quyết định tour đó có được diễn ra hay không để đảm bảo an toàn cho đoàn. Do vậy công việc này không diễn ra thường xuyên. Thông thường thì các tour sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau bởi đây là khoảng thời gian thời tiết phù hợp nhất cho các hoạt động trekking".

Công việc mới mẻ nhưng giàu trải nghiệm này khiến Trang có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên và đất trời ở một góc nhìn toàn diện, được lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng trong suốt hành trình của mình, nhờ đó mà cô gái 26 tuổi thêm trân quý từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Trekking không chỉ là hoạt động thỏa mãn nhu cầu du lịch khám phá của con người mà còn mang lại rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe thể chất, tinh thần. (Ảnh: Trang Cù)

Theo chia sẻ của Trang, hình ảnh đẹp là khi cô nhìn thấy những người trong đoàn trekking hỗ trợ nhau trên mỗi cung đường. Đó chính là vẻ đẹp của lòng người, vẻ đẹp của sự đoàn kết và của sự nỗ lực, không từ bỏ để sẵn sàng vượt qua nỗi sợ hãi bên trong và chinh phục đỉnh cao.

"Tôi mê mẩn khi thu vào tầm mắt cảnh đẹp của núi rừng hùng vĩ khi đứng trên cao nhìn toàn cảnh. Đó là những dãy núi cao nhấp nhô trùng điệp, trải dài đến vô tận. Đó là cảnh mặt trời hừng đông cùng biển mây bồng bềnh. Đó là cảnh bình yên khi mặt trời sắp lặn dần sau dãy núi hòa cùng tiếng chim hót, tiếng suối chảy. Những cảnh đẹp khiến mình thật sự xúc động và tự hào về vùng đất mình đang đặt chân đến, đang sống và cống hiến. Được sinh ra đã là một điều may mắn, được sống và ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước mình đang sống trong sự bình yên lại là một điều thiêng liêng khó diễn tả", Trang hào hứng kể.

Trekking Tây Bắc – những cung đường săn hoa và mây luôn khiến team mê phượt phải thổn thức vì đẹp khó tả. Những vạt đồi hoa Đỗ Quyên đủ sắc màu làm bừng lên cảnh sắc tươi đẹp. (Ảnh: Trang Cù)

Từ khi làm hướng dẫn viên trekking tự do, Trang đã có cơ hội được đồng hành cùng gần 200 người ở nhiều ngành nghề, độ tuổi khác nhau đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Tất cả đều có chung niềm đam mê được khám phá thiên nhiên, vượt qua giới hạn bản thân và chinh phục các đỉnh núi phía Tây Bắc. Mỗi người mà cô gặp trên hành trình lại mang đến một cảm xúc riêng biệt với những câu chuyện khác nhau, tạo nên vô vàn kỷ niệm đáng nhớ trong bức tranh tuổi trẻ của cô gái sinh năm 1998.

Nhắc đến những kỷ niệm, Trang cho biết: "Trong vô vàn câu chuyện, câu chuyện tôi nhớ nhất là về một chị khách là nữ, chị đã hơn 40 tuổi. Trước khi đi chị có nhắn tin cho tôi: "Cuộc đời chị hơn 40 năm nay chưa dám làm gì mạo hiểm. Cái gì chị cũng sợ, nhắm mắt cái đã qua 40 tuổi nhưng chị cảm thấy bản thân mình chưa thật sự sống là chính mình. Chị muốn làm gì đó để bứt phá và một lần vượt qua được bức tường an toàn trong mình". Hơn 40 tuổi thì không phải là độ tuổi còn trẻ, sức khỏe cũng không thể như các bạn 20, 30 tuổi, do vậy chị khách này cũng rất lo sợ rằng chị sẽ không thể chinh phục được đỉnh núi.

Trong hành trình đi trekking chị rất sợ, thậm chí định bỏ về giữa đường. Có những đoạn đường chị bảo chỉ không đi được nữa, chị khóc vì thấy mệt. Tôi bảo: Chị cứ bình tĩnh, có em ở đây chị không phải sợ, em sẽ đồng hành cùng chị. Và ngày hôm sau chị đã chinh phục được đỉnh núi Lảo Thẩn (thuộc Thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, có độ cao 2.826m) - một trong 15 đỉnh núi cao nhất tại Việt Nam. Ngay khi lên đến đỉnh núi, chị đã ôm chầm lấy tôi và khóc vì hạnh phúc", cô gái xúc động xen lẫn tự hào kể lại.

Trekking trở thành xu hướng "xê dịch" của những tâm hồn đam mê khám phá. (Ảnh: Trang Cù)

Với một người nhiều năm làm nhân viên văn phòng bỗng "rẽ hướng" trở thành hướng dẫn viên trekking tự do, Trang cảm thấy hạnh phúc bởi trekking đã mang lại cho cô một cuộc sống ý nghĩa hơn.



"Tôi bắt đầu quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn, hiểu về cơ thể và tập trung rèn luyện sức khỏe, tập ăn uống khoa học. Tôi được kết nối với chính đứa trẻ bên trong, biết bản thân đang phải đối mặt với những nỗi sợ như thế nào và can đảm vượt qua. Trekking giúp tôi được sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc và biết trân trọng những gì mình đang có", Trang Cù nói.

Sự trong lành của thiên nhiên giúp sức khỏe của cô được cải thiện hơn trước, hàng ngày không phải là tiếng còi xe mà là tiếng chim hót, suối chảy. Thay vì một cuộc sống trên mạng, cô đến nơi không có wifi, cảm nhận từng hơi thở của thiên nhiên, được hòa mình vào thiên nhiên, cũng chính vì thế mà tinh thần thoải mái, cuộc sống vui vẻ hơn.

"Phiêu" giữa bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ. (Ảnh: Trang Cù)

Trekking (đi bộ dài ngày) là một hình thức du lịch mạo hiểm dã ngoại ngoài trời ở những nơi hoang dã. Người trekking chỉ có phương tiện di chuyển duy nhất chính là đôi chân của mình, đồng thời phải tự mang vác đồ và đi vào rừng, núi, bản làng xa trung tâm không có phương tiện giao thông, nguy hiểm rình rập. Những chặng đường đi trekking thường rất gập ghềnh, hoang dã song ẩn chứa nhiều thú vị bất ngờ khiến mỗi người trekking đều mong muốn được đặt chân "về đích".

Trekking là một hành trình chinh phục và khám phá thiên nhiên kỳ diệu. Bởi vậy, phải là người có niềm yêu thích thiên nhiên hoang dã thì hành trình trekking mới trở nên ý nghĩa và giúp du khách có thêm động lực đi đến cuối chặng hành trình.

Cô gái 26 tuổi không khỏi thổn thức trước khung cảnh mây trời cuồn cuộn hòa vào nét tươi xanh của núi đồi. (Ảnh: Trang Cù)

Không chỉ lãng đãng trên nền trời xanh mà mây còn có thể dày đặc, cuồn cuộn như một đại dương giữa không trung. (Ảnh: Trang Cù)

Từng nghe được những lời dị nghị cho rằng quyết định rời bỏ công việc văn phòng để lên núi làm hướng dẫn viên trekking tự do là sự bồng bột của tuổi trẻ, cô vẫn luôn kiên định và có một niềm tin mãnh liệt vào sự lựa chọn của bản thân.

"Điều này có thể đúng hoặc sai trong tương lai nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc với quyết định này", Trang chia sẻ.