Cô gái mang điện thoại bị vỡ màn hình đi bán rồi báo công an mình bị cướp

Ngày 13/11, Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.N.U về hành vi báo tin giả bị cướp trên địa bàn. Vụ việc không chỉ gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của lực lượng công an.

Công an TP.Đà Lạt làm việc với N.N.U vì hành vi báo tin giả bị cướp.

Trước đó, vào ngày 9/11, Công an xã Xuân Thọ (TP.Đà Lạt) nhận được tin báo của N.N.U về việc khoảng 20 giờ cùng ngày, khi đi làm về qua đoạn trạm biến áp 110kV (thuộc thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ) thì bị 3 đối tượng đi xe mô tô phía sau ép sát khiến N.N.U té ngã rồi đe dọa cướp 1 chiếc điện thoại iPhone 11, 1 ví da trong đó có 5,8 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt đã tổ chức họp khẩn cấp với các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng. Đội Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP.Đà Lạt đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng công an các phường, xã rà soát để truy tìm các manh mối liên quan đến vụ việc.

N.N.U bán điện thoại bị vỡ màn hình tại một cửa hàng trên đường Phan Đình Phùng.

Trong khi đó, làm việc với N.N.U, lực lượng công an cũng phát hiện nhiều nghi vấn trong lời khai về thời gian và một số tình tiết không phù hợp với những chứng cứ tài liệu mà trinh sát báo về. Sau quá trình làm việc, N.N.U đã thừa nhận hành vi khai báo gian dối về việc bị cướp tài sản.

N.N.U khai nhận, tối 9/11, trên đường đi làm về thì bị té xe và vỡ màn hình điện thoại. Vì sợ gia đình la mắng nên N.N.U đã bán chiếc điện thoại trên tại một cửa hàng trên đường Phan Đình Phùng (phường 2, TP.Đà Lạt) rồi báo công an mình bị cướp tài sản.