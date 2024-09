Có gì bên trong con đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới?

Với hồ trữ nước có dung tích tới 39,3 km3, con đập được xác định sẽ giảm tỉ lệ lũ lụt 1/10 năm thành 1/100 năm. Tuy nhiên, theo Probe International, đập Tam Hiệp sẽ dần mất đi chức năng ngăn chặn lũ lụt do hệ sinh thái rừng trong lưu vực sông bị mất đi, đồng thời là do con đập đã giữ lại khoảng 530 triệu tấn bùn/năm khiến thể tích hồ bị giảm đi đáng kể. 14h ngày 2/7, đập Tam Hiệp buộc phải mở 3 cửa để xả lũ do tình trạng mưa kéo dài, dòng chảy cực đại là 53.000 m3/s. (Ảnh: Britannica).