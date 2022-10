Có gì trong bữa tiệc chào tân sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền?

Fire up là sự kiện thường niên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Viện Báo chí nhằm chào đón các "tân binh" mới vào trường. Năm nay, chương trình mang tên Fire Up 2022 - Perfect Puzzle, diễn ra vào ngày 29/10.

Giao diện đầy cuốn hút của Fire up 2022 - Perfect Puzzle. Ảnh: Trang NT

Theo anh Hà Minh Đức, thành viên ban tổ chức giải đáp ý nghĩa tên gọi "Perfect Puzzle là những mảnh ghép hoàn hảo. Và trong cuộc sống thì ai cũng muốn tìm ra mảnh ghép hoàn hảo của đời mình, thông qua đó mà chương trình muốn mang đến cho các tân sinh viên một không gian rực rỡ, sôi động và tràn đầy năng lượng cho các bạn tân sinh viên. Cùng với đó thì Fire Up cũng sẽ cố gắng để hiện thực hóa những mảnh ghép đó để các bạn sẽ tìm được mảnh ghép hoàn hảo của mình nếu các bạn biết chờ đợi và cố gắng".



Chương trình sẽ tạo sân chơi cho các bạn quen dần với môi trường học tập và những người bạn bè mới sẽ gắn bó trong những năm tháng thanh xuân. Tại đây, các bạn được gặp gỡ với những mảnh ghép hoàn hảo của chính mình, tận hưởng thế giới mới, chân trời mới và tự do thể hiện cá tính riêng chinh phục ước mơ của cuộc đời mình.

Sự kiện chào tân sinh viên - Fire Up thu hút nhiều bạn sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Trang NT

Khác với mọi năm, chương trình mở màn với chuỗi sự kiện cũng như nhiều hoạt động thu hút đông đảo các bạn sinh viên trong Học viện và cả sinh viên trên toàn thành phố Hà Nội. Mở đầu cho chuỗi sự kiện, K42 có thể tham gia "check-in", chụp hình tại Photobooth: Perfect Puzzle để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi còn là những "tấm chiếu mới".



Photobooth là một điểm nhấn khổng thể thiếu trong mỗi mùa Fire Up. Ảnh: Trang NT

Dự kiến chuỗi sự kiện khép lại bằng đêm nhạc Fire Up 2022 - Perfect Puzzle vào tối ngày 29/10 tại Hội trường C Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm nay Fire Up chào đón sự góp mặt của Lou Hoàng, chàng ca, nhạc sĩ trẻ tài năng với nhiều bản hit đình đám. Bên cạnh đó là anh chàng rapper Dlow với những bản nhạc tạo cơn "địa chấn" cùng với đó sự xuất hiện của DJ Bin sẽ đem đến những giai điệu bắt tai, cuốn hút. Và cuối cùng là "bóng hồng" duy nhất góp mặt trong dàn khách mời là cô gái với loạt hit tạo top trending trên Tik Tok Huyền Tâm Môn. Chắc hẳn sẽ đem đến cho các bạn tân sinh viên một sân khấu thật sự bùng nổ, sôi động và bùng cháy mọi giác quan, cảm xúc của bạn.