Cô giáo mầm non đạt giải Nhất giáo viên giỏi TP Hà Nội: "Nhớ mãi câu nói của học sinh"

Một tình yêu duy nhất với nghề và trở thành giáo viên giỏi của TP Hà Nội

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Hà Thị Mỹ Bình, Tổ trưởng tổ chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tâm sự, niềm đam mê với nghề giáo đến với cô từ khi còn là học sinh mẫu giáo.

"Nhìn cách các cô giáo mẫu giáo chăm sóc, dạy hát, dạy múa, đọc thơ, kể chuyện cho các bạn nghe, không hiểu sao tôi thấy rất thích và ngưỡng mộ. Các cô giáo như những cô Tấm, người mẹ hiền chăm sóc các con", cô Bình vui vẻ kể lại.

Chính vì tình yêu đó, cô Bình đã nỗ lực học tập để nuôi dưỡng niềm đam mê nghề giáo và thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW1. Sau đó, cô học tiếp lên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện nay trở thành một Thạc sỹ Giáo dục và Phát triển cộng đồng.

Cô Hà Thị Mỹ Bình, Tổ trưởng tổ chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Cô vẫn nhớ như in ngày đầu đứng trước lớp dạy các em, cô rất hồi hộp và sung sướng khi ước mơ của mình đã thành sự thật. Từ đó, cô luôn trăn trở làm sao dành tất cả những kiến thức được đào tạo để dạy các em những điều tinh hoa nhất, dễ tiếp nhận nhất, được học sinh yêu quý.

Sau 26 năm gắn bó với nghề, cô Bình liên tục là giáo viên dạy giỏi cấp trường; Đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non Thành phố Hà Nội năm học 2018-2019; Liên tục nhiều năm cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; Giải B và C viết Sáng kiến kinh nghiệm của Sở GDĐT Hà Nội; quận Hoàng Mai trao tặng; Năm học 2021-2022, cô là cá nhân tiêu biểu và gia đình đạt danh hiệu CNVCLĐ tiêu biểu do Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai trao tặng.

Đặc biệt, năm học 2022 – 2023, cô nhận được Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trong công tác Công đoàn và Bằng khen của Bộ GDĐT "Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập".

Với cương vị là tổ trưởng tổ giáo viên cô Bình luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cô luôn tạo sức mạnh cho tập thể giáo viên bằng tinh thần đoàn kết với tác phong giản dị, yêu thương. Bên cạnh đó, cô luôn hỗ trợ, đồng hành cùng giáo viên trong tổ trau dồi chuyên môn, tổ chức tốt các ngày lễ, ngày hội và các buổi thực hành cuộc sống. Với cách làm việc khoa học, niềm đam mê sáng tạo cô là tấm gương để giáo viên noi theo.

Không chỉ là một giáo viên thân thiện, tâm huyết, tài năng, trên cương vị là một Chủ tịch Công đoàn, cô Bình còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và là một tuyên truyền viên tích cực của phong trào công đoàn ngành và của trường.

Trong gia đình cô Bình là người vợ hiền, người mẹ chu đáo, là hậu phương vững chắc để chồng chị yên tâm công tác. Cô tâm sự: "Đối với người phụ nữ, để có được thành công trong sự nghiệp, ngoài sự say mê, nhiệt huyết còn cần có sự thông cảm và chia sẻ của những người thân trong gia đình". Đây chính là một nguồn động lực để cô làm tốt, hoàn thành các công việc, kể cả khi gặp khó khăn.

Cô Bình từng đạt Giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố Hà Nội và nhận bằng khen của Bộ GDĐT. Ảnh: NVCC

Kỷ niệm không bao giờ quên với nghề giáo

Ai đó đã từng nói: "Một thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác". Với cô Bình, nghề giáo thực sự vất vả, nhất là với giáo viên mầm non còn rất nguy hiểm bởi phải trực tiếp làm việc với con người, làm việc với niềm tin, kỳ vọng của phụ huynh học sinh và của đất nước.

Tuy nhiên, bù lại cô Bình lại có những kỷ niệm không bao giờ quên mà không phải nghề nào cũng có được. Cô Bình kể lại, có một lần dẫn học sinh đi chơi ngoài trời. Một bé trai đã nhặt một bông hoa rụng ở sân và nói: "Con tặng cô vì con yêu cô". Hay có lần cô nghe hai học sinh nói chuyện với nhau: "ô Mỹ Bình của tớ chứ"... Chỉ cần 1 câu nói ngắn gọn, đơn giản vậy thôi nhưng đủ khiến cô rưng rưng, nghẹn ngào và là động lực lớn giúp cô luôn đam mê và đạt thành tích nhiều như ngày hôm nay.

Đảm nhiệm nhiều vai trò trong trường, cô Bình được học sinh, đồng nghiệp yêu quý. Ảnh: NVCC

"Các bé rất thông minh, tình cảm và khi tiếp xúc với những tâm hồn ngây thơ hay những đôi mắt trong veo đó, người lớn như quên hết mọi nỗi buồn, những lo toan cuộc sống. Nhưng chắc nghề chọn người nên đã có nhiều cơ hội để thay đổi công việc nhưng đến hôm nay tôi vẫn là cô giáo mầm non", cô Bình thổ lộ.

Cô Bình mong mỏi lương giáo viên sẽ được cải thiện. Ảnh: NVCC

Sắp tới thực hiện cải cách tiền lương, cô Bình cũng mong mỏi giáo viên mầm non sẽ có những chính sách, đãi ngộ, các khoản thu nhập xứng đáng với công việc, xứng đáng với vị trí việc làm và xứng đáng với cống hiến. Từ đó sẽ thúc đẩy niệm đam mê yêu nghề của các bạn trẻ đến với nghề giáo.



Nhận xét về cô Bình, cô Vũ Nguyệt Ánh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Linh Đàm, chia sẻ: "Cô giáo Mỹ Bình là một giáo viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc đồng thời là người đồng nghiệp thân thiện luôn thấu hiểu và quan tâm đến mọi người. Đó chính là lý do Ban giám hiệu chúng tôi tin tưởng trao cho đồng thời 2 trọng trách quan trọng trong nhà trường Chủ tịch Công đoàn và tổ trưởng giáo viên. Hy vọng rằng tấm gương sáng của cô Mỹ Bình sẽ lan tỏa tới tất cả giáo viên để chúng tôi có một đội ngũ hết lòng vì trẻ thơ cùng nhau xây dựng ngôi trường ngày càng lớn mạnh, trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh và danh tiếng trong ngành giáo dục và đào tạo Thủ Đô".