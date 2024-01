Những câu trả lời bài tập tiếng Việt "gây bão" của học sinh tiểu học

Mới đây, chị Phạm Ngọc Yến, một phụ huynh ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ tờ phiếu bài tập tiếng Việt "bất ổn" của con trai khiến ai nấy bật cười vì đúng chuẩn hồn nhiên học sinh cấp 1.

Trong tờ phiếu ôn tập học kỳ I, cô giáo giao nhiệm vụ đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh, con trai chị viết: "Tivi to như con trâu"; "Con trâu khỏe như Sơn Hanma (một nhân vật nổi tiếng trên TikTok)","Con gà gáy to như con lợn"; "Bạn em cao như cửa sổ" hay "Cây đào đẹp như con mèo"...

Bài tập của con chị Yến. Ảnh: NVCC

Không riêng chị Yến mà nhiều phụ huynh cũng đau đầu với sự hồn nhiên của các con trong mùa thi học kỳ. Đặc biệt là phần học ca dao, tục ngữ.

Chị Lê Thu Hương, một phụ huynh ở quận Thanh Xuân, Hà Nội bật cười với câu trả lời của cô con gái đang học lớp 3. Con gái chị Hương nói: "Con đố mẹ "Ăn quả nhớ gì?". Chị Hương trả lời: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Con gái chị nói: "Mẹ sai rồi nhé. Ăn quả nhớ chấm muối ớt". Vì có biết người trồng cây là ai đâu mà nhớ". Chị Hương chỉ biết bật cười với con.

Anh Trần Quang Thái, quận Đống Đa, Hà Nội trước đó đã chia sẻ bài tập của con trai khiến cả nhà cười đau bụng. Khi cô giáo yêu cầu viết lời đáp trong tình huống sau: "Hà hớn hở hỏi Hoa: "Cậu chuẩn bị đi du lịch Vũng Tàu à? Thích thế! Chúc mừng cậu nhé".

Với câu hỏi này, yêu cầu của cô giáo là trả lời đúng ý, đủ nội dung, chỉ gói gọn trong 2 dòng chứ không cần phải giải thích quá nhiều về chuyến đi. Thế nhưng, thay vì hào hứng theo câu hỏi, con trai anh chỉ trả lời duy nhất 1 chữ: Ừ!

Câu trả lời của con trai anh Thái. Ảnh: NVCC

Giúp con học tốt môn tiếng Việt

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Phạm Khánh Linh, giáo viên Trường Tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, trong quá trình dạy học cũng bắt gặp những câu trả lời ngộ nghĩnh của học sinh như: "Chậu hoa cao như ngọn núi"; "Quả bóng béo tròn như con lợn"...

Cô Linh tư vấn: "Với phần bài tập đặt câu có hình ảnh so sánh, phụ huynh hướng dẫn các con đầu tiên phải tìm ra sự vật muốn so sánh. Sau đó, con phải nhớ lại hình dạng, kích thước, màu sắc, âm thanh mà mình biết về sự vật đó rồi tìm từ chỉ đặc điểm. Sau khi có từ chỉ đặc điểm con sẽ nghĩ được sự vật được so sánh.

Hay bài chuyển câu kể. Phụ huynh cho con hiểu được trọng tâm nội dung của câu, sau đó sẽ hỏi những câu hỏi mở như: "Nếu như con muốn hỏi bạn Lan, con sẽ nói như thế nào?". Từ đó bố mẹ hỏi: "Vậy muốn đặt câu hỏi con sẽ sử dụng những từ để hỏi nào (ví dụ phải không, khi nào, à….).

Trước ý kiến của nhiều phụ huynh cho rằng chương trình mới "nặng"; gây "khó" cho học sinh, cô Linh bày tỏ: "Chương trình giáo dục phổ 2018 phù hợp với hiện hành và với học sinh hiện nay".

Tư vấn cho học sinh học tốt môn Tiếng Việt khi bước vào tiểu học, cô Đinh Mỹ Anh, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội chia sẻ cách phụ huynh phối hợp với giáo viên giúp con ôn luyện những kiến thức đã học ở trên lớp một cách phù hợp, thoải mái. Cách kết nối nhanh nhất với trẻ là hãy nói những gì trẻ đã biết trước đó. Vì vậy, phụ huynh có thể cùng con thực hiện các trò chơi tạo hình chữ, tiếng từ trên cát, bột, đồ vật trong gia đình, phương tiện hàng ngày để con làm quen và ghi nhớ dễ dàng. Ngoài ra, đối với bài tập đọc, cha mẹ có thể áp dụng cách đóng vai vào các nhân vật trong bài để trẻ dễ hình dung các câu, các từ, giúp trẻ kích thích tư duy và gợi mở, ghi nhớ nội dung.

Để giảm căng thẳng, tạo hứng khởi cho học sinh học môn Tiếng Việt, mỗi khi đến lớp và khi tự học tại nhà, cô Mỹ Anh cho rằng, các phụ huynh không nên quá nôn nóng, ép con học quá sức. Cha mẹ cần tạo thói quen học tập nề nếp và duy trì đều đặn hàng ngày, mỗi tối chỉ cần dành ra từ 30 - 45 phút giúp con tập đọc và làm bài tập về nhà cho môn Tiếng Việt. Nên phân bổ thời gian hợp lý, kết hợp học tập và các hoạt động vui chơi, để con làm quen và tiếp cận với việc học dần dần.