Có một không hai: Kế hoạch ăn cắp... nước tiểu Tổng thống Syria

Mọi việc bắt đầu từ đám tang của Quốc vương Jordany hồi tháng 2/1999 với nhiều nguyên thủ quốc gia đến dự, trong đó có cả Tổng thống Hafez al-Assad, một người rất ít khi xuất ngoại vì lý do sức khỏe. Ông đã được tình báo Israel lên ngay kế hoạch để đánh cắp nước tiểu.

Đối với tình báo Israel thì tình trạng sức khỏe của Tổng thống Hafez al-Assad có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, thậm chí mỗi một tiếng ho của ông ta cũng khiến tình báo Israel, chú ý. Mặc dù biết sức khỏe của Tổng thống Hafez al-Assad không được tốt, nhưng nó đang ở mức độ nào, có trầm trọng không là điều tình báo Israel quan tâm. Về phần mình, cơ quan an ninh, tình báo Syria cho rằng, tình trạng sức khỏe của Tổng thống Hafez al-Assad là bí mật quốc gia và cần được giữ kín bởi họ đã có một bài học "mất cảnh giác" hồi tháng 7/1998.

Cố Tổng thống Hafez al-Assad.

Khi đó Tổng thống Hafez al-Assad phải đưa gấp sang Pháp điều trị, ngay lập tức tình báo Israel phái nhân viên của họ tới "đón lõng" tại bệnh viện. Sau khi sàng lọc tất cả số bác sĩ và nhân viên đang làm việc tại đó, Tình báo Israel chọn ra được một bác sĩ người Do Thái và thông qua người này họ đã có trong tay bệnh án của Tổng thống Hafez al-Assad. Sau đó sự việc này đã bị cơ quan an ninh, tình báo Syria biết. Lập tức họ "phong tỏa mọi ngả" dẫn tới nơi điều trị của tổng thống nước họ.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần xuất ngoại dự tang lễ Quốc vương Jordany của Tổng thống Hafez al-Assad được an ninh Syria bảo vệ nghiêm mật hơn, đặc biệt là không để "rò rỉ" thông tin. Đoàn tiền trạm an ninh của Tổng thống Hafez al-Assad đã tới gặp trực tiếp nhân viên bảo vệ an ninh của Jordany đề nghị họ giúp đỡ - chuẩn bị riêng một phòng vệ sinh đặc biệt cho Tổng thống Hafez al-Assad và việc này được đặt dưới sự kiểm soát 24/24 giờ của nhân viên an ninh và tình báo Syria.

Nhưng mọi công tác chuẩn bị, canh phòng của nhân viên an ninh Syria đều bị vô hiệu bởi trước đó nhân viên tình báo Israel đã kịp "lót ổ" - đã chuẩn bị sẵn phương án cũng như dụng cụ chuyên dụng để "hứng nước tiểu" của Tổng thống Hafez al-Assad. Theo đó tại nơi thoát nước tiểu của phòng vệ sinh đặc biệt dành cho Tổng thống Hafez al-Assad, nhân viên tình báo Israel đã chuẩn bị sẵn một dụng cụ chuyên dùng để hứng và khi có tín hiệu "hàng đã được nhập" lập tức nó được chuyển cho bộ phận "giao liên" đáp chuyên cơ tới phòng xét nghiệm đặt cách đó hơn 100 km.

Các chuyên gia y tế lập tức tiến hành xét nghiệm và kết quả xét nghiệm này ngay lập tức được trình lên bàn của Thủ tướng Israel và Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel với kết luận: Hiện tình trạng sức khỏe của Tổng thống Syria không được tốt, đang trong giai đoạn xấu. Ngoài bệnh tim, Tổng thống Hafez al-Assad còn mắc bệnh đái đường, ung thư tuyến tiết niệu... Với một sức khỏe như vậy không thể làm việc quá vài tiếng đồng hồ một ngày. Chính nhờ có kết quả phân tích chính xác như vậy nên phía Israel đã không ngạc nhiên khi Tổng thống Hafez al-Assad sau chuyến sang Jordany dự tang lễ trở về đã phải hủy bỏ kế hoạch sang Nga.

Ông Hafez al-Assad làm Tổng thống Syria từ năm 1971 cho đến khi qua đời (10/6/2000). Chính vì Tổng thống Hafez al-Assad là một trong những nhà lãnh đạo có chủ trương linh hoạt, ôn hòa trong việc giải quyết tiến trình hòa bình Trung Đông nên việc tình báo Israel tỏ ra quan tâm đặc biệt đối với ông cũng là điều dễ hiểu. Việc nắm được tình trạng sức khỏe của Tổng thống Hafez al-Assad một cách chính xác, kịp thời không những giúp tình báo Israel đề ra phương án tối ưu trong các trường hợp "tế nhị", mà còn giúp cho Thủ tướng Israel đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời.

Được biết, khi Tổng thống Hafez al-Assad có kế hoạch lập con trai Bashar al-Assad làm người kế vị đã khiến cho mâu thuẫn giữa Tổng thống Hafez al-Assad với em trai Rifaat al-Assad càng thêm sâu sắc. Vốn dĩ hai người đã có bất đồng chính kiến từ lâu, cộng thêm đảo chính bất thành năm 1984 khiến ông Rifaat al-Assad phải cư trú chính trị tại Pháp và suốt từ đó đến nay ông luôn có ý định quay trở lại "tính sổ" với anh trai mình. Và tất cả động thái này đều được tình báo Israel "ghi chép" đầy đủ, tỉ mỉ.

Về phần mình, kể từ khi chính thức được xác định là người kế vị, ông Bashar al-Assad đã lập kế hoạch "loại trừ hậu họa" và kế hoạch này đã được tiến hành từ năm 1999. Theo đó ông Bashar al-Assad đã cho chặt hết vây cánh của ông Rifaat al-Assad còn ở trong nước, tiến hành phong tỏa bến cảng tư của ông chú và sự kiện này đã khiến cho mối hận thù giữa hai chú cháu càng thêm sâu nặng. Khi đó có người đã cảnh báo rằng, một khi Tổng thống Hafez al-Assad nằm xuống sẽ có nhiều phức tạp xảy ra ở Syria. Vì thế, Israel "quan tâm" đến sức khỏe của ông ta là điều dễ hiểu.