Có nên mua máy sạc bình ắc quy ô tô?

Công dụng chính của máy sạc ắc quy ô tô là nạp điện để kích nổ ô tô trong các trường hợp bình ắc quy ô tô hết điện không thể đề nổ xe.

Bên cạnh đó, máy sạc ắc quy này còn có công dụng phụ giúp sạc/cấp điện cho nhiều loại thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy hút bụi mini, máy bơm lốp mini…

Máy sạc bình ắc quy được đánh giá là một phụ kiện ô tô rất tiện dụng. Máy sạc giúp người lái có thể chủ động xử lý nhanh các tình huống ắc quy bị trục trặc không thể đề nổ xe.

Các dòng máy sạc bình ắc quy hiện nay được thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng cất giữ, không chiếm nhiều không gian. Cách sử dụng đơn giản. Chủ xe nên trang bị một bộ sạc kích bình này để phòng các trường hợp bình ắc quy xe bị trục trặc như: bình ắc quy bị yếu, xe không nổ khi trời lạnh, xe để lâu không đi, ắc quy hết điện do xuống xe quên tắt các thiết bị điện trên xe…

Máy sạc bình ắc quy được đánh giá là một phụ kiện ô tô rất tiện dụng. Ảnh CT.

Cách chọn máy sạc bình ắc quy xe hơi

Khi mua các loại máy sạc bình ắc quy, kích bình ô tô, cần lưu ý các điều sau:

Dòng sạc bình ắc quy

Theo tiêu chuẩn IEE cũng như các khuyến cáo từ nhà sản xuất, dòng sạc lý tưởng cho bình ắc quy ô tô như sau:

Loại bình ắc quy Ni-Cd kiềm là Isạc = 0.2C5(A). Nghĩa là nếu bình ắc quy có dung lượng 100Ah thì dòng sạc sẽ là 0.2 x 100 = 20A.

Loại bình ắc quy Axit chì (hở & kín) là Isạc = 0.1C10(A). Nghĩa là nếu bình ắc quy có dung lượng 100Ah thì dòng sạc sẽ là 0.1 x 100 = 10A.

Thực tế có thể dùng dòng sạc nhỏ hơn hoặc lớn hơn mức khuyến cáo trên. Tuy nhiên nếu dùng dòng sạc nhỏ hơn thì thời gian sạc sẽ chậm hơn. Còn dùng dòng sạc lớn hơn thì thời gian sạc sẽ nhanh hơn nhưng có thể dẫn đến bình ắc quy bị phồng rộp, hư hại.

Do đó khi mua bộ kích bình xe hơi nên chú ý chọn dòng sạc phù hợp với bình ắc quy xe. Một số bộ sạc bình ắc quy có thể điều chỉnh dòng sạc 1A, 5A, 10A… Người mua nên ưu tiên loại này. Bởi vừa có thể sử dụng để sạc ắc quy, vừa có thể dùng để sạc nhiều thiết bị khác.

Dung lượng dự trữ

Dung lượng dự trữ là mức dung lượng pin mà máy sạc, bộ sạc bình ắc quy có thể dự trữ để sạc các thiết bị. Hiện các loại bộ sạc ắc quy có nhiều mức dung lượng dự trữ tối đa khác nhau như 100Ah, 120Ah, 150Ah, 200Ah, 300Ah, 500Ah… Người mua nên chọn bộ sạc ắc quy có dung lượng phù hợp tuỳ vào nhu cầu sử dụng, loại ắc quy mà xe ô tô đang sử dụng.

Dung lượng dự trữ là mức dung lượng pin mà máy sạc, bộ sạc bình ắc quy có thể dự trữ để sạc các thiết bị. Ảnh CT.

Điện áp đầu ra

Điện áp đầu ra của các loại máy sạc kích điện bình ắc quy ô tô thường là 12V – 24V. Trong đó dòng kích bình nhỏ gọn thường có điện áp 12V.

Tính năng an toàn

Với bộ kích bình ô tô, tính năng an toàn rất quan trọng. Do đó, khi mua bộ kích bình xe nên ưu tiên loại được trang bị nhiều tính năng an toàn như: hệ thống giám sát thông minh, tự ngắt khi sạc đầy, chống cháy nổ, chống ngược cực, chống ngắn mạch, báo hiệu cắm nhầm cực, khử Sunfat…

Tính đa năng

Công dụng chính của máy sạc bình ắc quy xe là nạp điện để kích nổ xe ô tô. Tuy nhiên hiện nay dòng thiết bị này đang ngày càng được đa năng hoá. Ngoài công dụng chính, máy sạc bình ắc quy như còn có thể sạc/cấp điện cho nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy bơm lốp, máy hút bụi xe, máy khử mùi xe…

Do đó nếu cần dùng để sạc thêm nhiều thiết bị khác, khi mua bộ sạc bình ắc quy nên ưu tiên chọn bộ sạc ắc quy đa năng. Dòng đa năng này được thiết kế cung cấp thêm nhiều cổng sạc cho các thiết bị như điện thoại, laptop, máy tính bảng…

Thương hiệu

Máy sạc, pin sạc bình ắc quy kích nổ ô tô là một loại thiết bị điện tử. Do đó để đảm bảo an toàn, không gây hại đến bình acquy xe cũng như các tránh các sự cố ngoài ý muốn xảy ra, nên ưu tiên chọn mua các dòng máy sạc đến từ những thương hiệu lớn. Tránh mua hàng giá rẻ, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng.