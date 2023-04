Thiếu giáo viên mầm non nghiêm trọng, nhiều nơi "trải thảm"

Thông tin từ Bộ GDĐT cho biết, năm 2022 trên cả nước, tổng số giáo viên bỏ việc là hơn 16.000 người/tổng số 1,6 triệu giáo viên, tính bình quân 100 giáo viên có 1 người bỏ việc, chiếm tỷ lệ 1% (trong đó giáo viên mầm non bỏ việc chiếm tỷ lệ cao nhất so với các cấp học khác).

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Ngô Thanh Huyền, chủ có sở Mầm non Ong Việt, quận Hà Đông, Hà Nội cho hay: "Giai đoạn này tuyển giáo viên hơi khó vì sinh viên chưa ra trường. Sang tháng 6, 7, nguồn nhân lực dồi dào hơn do sinh viên ra trường nhưng có sự cạnh tranh lớn. Ở các cơ sở mầm non tư thục có chế độ đãi ngộ tốt, cơ sở vật chất hiện đại, rộng rãi... sẽ dễ dàng "vợt" được sinh viên chất lượng. Còn những trường tầm trung thì thực sự khó khăn trong việc tìm kiếm giáo viên".

Đại diện một trường mầm non tư thục khác tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch bệnh kéo dài, giáo viên mầm non đã phải vượt qua nhiều khó khăn để có thể trụ vững và mới bước đầu quay trở lại làm việc bình thường. Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nhân lực giáo viên mầm non ở Hà Nội, trường tạm thời tuyển sinh viên sư phạm chưa nhận bằng tốt nghiệp để hỗ trợ cho giáo viên chính.

Ở các trường công lập, việc tuyển dụng giáo viên mầm non cũng gặp nhiều khó khăn. Cô Trần Thị Hường, Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, trường mới thành lập năm 2021 và đến nay liên tục tuyển dụng giáo viên nhưng chưa tìm đủ người. Theo cô Hường, trường được quận Cầu Giấy đầu tư xây dựng khang trang với đầy đủ phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị hiện đại, trường tuyển sinh theo tuyến. Thế nhưng theo số trẻ hiện tại, trường đang thiếu 6-8 cô và dự báo số giáo viên thiếu sẽ còn tăng lên vì năm học tới số trẻ sẽ nhiều hơn.

Nói về vấn đề này, TS Nguyễn Thị Hồng Vân, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cho hay, xét trên phương diện việc làm, ngành giáo dục mầm non rất hấp dẫn. Ở thời điểm hiện tại, giáo viên mầm non đang khan hiếm và thiếu, vì vậy nhu cầu nhân sự ngành mầm non tới đây sẽ còn lớn hơn. Chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến mỗi người dân về nhu cầu việc làm của ngành này để thu hút học sinh theo học đông đảo hơn nữa.

Học ngành Sư phạm Mầm non ở đâu?

Giáo viên mầm non là người trực tiếp đứng lớp chăm sóc, hướng dẫn, giáo dục con trẻ nên đòi hỏi cần có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tình yêu thương. Bên cạnh đó hiện nay người dạy trẻ mầm non cũng cần trang bị khả năng ngoại ngữ, tin học, tâm lý.

Hiện nay, có khá nhiều trường đào tạo và xét tuyển ngành giáo dục mầm non. Các trường tuyển sinh ngành giáo dục mầm non như Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm 2; Đại học Thủ đô Hà Nội; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương; Đại học Vinh; Đại học Hồng Đức; Đại học Sư phạm Huế; Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Đại học Sư phạm TP.HCM; Đại học Cần Thơ; Đại học Đồng Tháp; Đại học Sài Gòn và một số trường ở các tỉnh thành khác.

Tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Sư phạm Mầm non là M01: Ngữ Văn, Năng khiếu 1 (Đọc, kể diễn cảm), Năng khiếu 2 (Hát); M09: Toán, Năng khiếu 1 (Đọc, kể diễn cảm), Năng khiếu 2 (Hát).

Theo chia sẻ từ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương, sau khi học ngành Sư phạm Mầm non, sinh viên ra trường có thể làm việc tại các trường mầm non công lập, ngoài công lập. Ngoài ra, người học cũng có thể làm những công việc khác như giáo viên mầm non chuyên trách Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, chăm sóc – giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt…tại các cơ sở giáo dục mầm non; Tư vấn viên về giáo dục mầm non; Quản lý nhóm trẻ, trường mầm non ngoài công lập.

Lương giáo viên mầm non bao nhiêu?

Từ 1/7/2023 sẽ tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Mức tăng lương của giáo viên mầm non trong năm 2023 như sau:

Không giống viên chức được hưởng lương theo công thức cố định gắn với hệ số và mức lương cơ sở, giáo viên mầm non là người lao động có thể nhận lương theo thoả thuận với người đứng đầu trường mầm non theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019.



Với lương giáo viên mầm non 2023 là người lao động sẽ được hưởng theo sự thoả thuận nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP: