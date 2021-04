Cổ phiếu ngành gạo kỳ vọng “bứt phá” với những ưu đãi thuế quan từ các FTA

Có 207 thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Tính đến ngày 23/3/2021, cả nước có 207 thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo (theo công bố của Cục Xuất nhập khẩu). Theo danh sách này, Cần Thơ có số lượng thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo lớn nhất cả nước với 44 doanh nghiệp, tiếp đến là TP.HCM có 38 doanh nghiệp; Long An 25 doanh nghiệp; An Giang 21 doanh nghiệp; Đồng Tháp 19 doanh nghiệp; Hà Nội và Tiền Giang 8 doanh nghiệp; Kiên Giang, Nghệ An có 7 doanh nghiệp; Vĩnh Long 6 doanh nghiệp…

Một số địa phương chỉ có một thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, như: Đắk Nông, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Định, Hà Tĩnh, Nam Định...