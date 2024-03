Ngày 7/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hà Nội vừa qua đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 2 đối tượng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015).

2 đối tượng bị bắt về tội về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ảnh: CAHN

Các đối tượng gồm Nguyễn Chí Tuyến, sinh năm 1974, trú tại: số 14, ngách 243/7, Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP.Hà Nội và Nguyễn Vũ Bình, sinh năm 1968, trú tại: số 2, ngõ 60, Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Các Lệnh, Quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.