Ngày 5/10, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, ngày 20/9/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức", xảy ra tại Hà Nội. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 bị can.

Công an TP.Hà Nội đang điều tra, mở rộng vụ án chiếm đoạt tài liệu xảy ra ở TP.Hà Nội. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Thị Tố Nhiên (SN 1974; trú tạ chung cư Imperia Sky Garden 432 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), Dương Việt Đức (SN 1979; trú tại tòa G1 số 2 Kim Giang, TP.Hà Nội), Lê Quốc Anh (SN 1984; trú tại chung cư CT3A Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) về tội "Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 342 Bộ luật Hình sự 2015. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên.

Theo thông báo của Công an TP.Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bà Ngô Thị Tố Nhiên sinh năm 1974, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam.

Thời điểm sau khi bà này bị khởi tố, một số cơ quan truyền thông nước ngoài và một số tổ chức phản động lưu vong đã đưa tin xuyên tạc, vu cáo Việt Nam bắt giam các nhà hoạt động môi trường.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ chiều 30/9, Trung tướng Tô Ân Xô- Người phát ngôn Bộ Công an cũng đã thông tin qua vụ án này và bác bỏ thông tin bà Ngô Thị Tố Nhiên bị khởi tố vì hoạt động môi trường.