Cơ sở Mầm non tư thục BBMC (bên trái cạnh quán cà phê Nhân) không phép ở Lào Cai đã tháo dỡ tên biển hiệu. Ảnh: M.X.

Cơ sở Mầm non tư thục BBMC Home School chưa được cấp phép hoạt động

Theo đó, ngày 3/10, khi phóng viên Báo Dân Việt có mặt tại số nhà 101, phố Soi Tiền, Tổ 23, phường Kim Tân, TP. Lào Cai thì cơ sở này đã tháo dỡ biển mang tên "Mầm non tư thục BBMC Home School" và chỉ còn dòng chữ tiếng Anh "All The Best For Children".

Theo người dân sinh sống gần khu cơ sở mầm non hoạt động thì căn nhà của nhóm trẻ Mầm non tư thục BBMC có 4 tầng đã hoạt động nhiều năm nay.

Chiều 3/10, tại buổi làm việc với bà Đoàn Thị Ngọc, Chủ tịch UBND phường Kim Tân, TP. Lào Cai, bà Ngọc cũng khẳng định cơ sở mầm non tư thục này chưa được cấp phép hoạt động.

Cơ sở mầm non tư thục BBMC do bà Ninh Thị Kim Huệ làm chủ cơ sở. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở này vẫn chưa được cấp phép để hoạt động. Ảnh: Quốc Dũng.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Ngọc Minh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Lào Cai cho biết: Phòng đã nhận được báo cáo về vụ việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục tại phường Kim Tân. Theo quy định, nếu cơ sở mầm non chưa được cấp phép hoạt động thì không được phép treo biển tên.

Trước đó, ngày (29/9), trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại vụ ẩu đả giữa cán bộ, giáo viên được cho là của cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn TP. Lào Cai. Vụ việc diễn ra ngay trong lớp học trước sự chứng kiến của rất nhiều trẻ nhỏ đang ngồi học. Ngay sau khi video vụ ẩu đả được lan truyền, lực lượng chức năng đã vào cuộc để điều tra, xác minh, làm rõ. Đồng thời, trong ngày (30/9), UBND phường Kim Tân, TP. Lào Cai đã ra thông báo số 88/TB-UBND về việc dừng hoạt động đối với đối với nhóm trẻ lớp MNĐLTT BBMC. Văn bản nêu rõ, căn cứ vào biên bản làm việc ngày 30/9 của UBND phường Kim Tân tại nhóm trẻ lớp MNĐLTT BBMC, UBND phường Kim Tân yêu cầu chủ cơ sở, chủ đầu tư của nhóm trẻ lớp MNĐLTT BBMC có địa chỉ hoạt động tại phố Soi Tiền, Tổ 23, phường Kim Tân, TP. Lào Cai tạm dừng mọi hoạt động dạy và học. Thời gian đình chỉ, bắt đầu từ 17 giờ ngày (30/9). Nếu cơ sở tiếp tục vi phạm hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc đình chỉ là để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý vụ ẩu đả của một số giáo viên, nhân viên diễn ra ngay trước mặt các trẻ em khi các cháu đang học tại cơ sở này.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.