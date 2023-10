Trường mầm non bị đình chỉ, học sinh phải 'tá túc' tại trụ sở phường Trường mầm non bị đình chỉ, học sinh phải 'tá túc' tại trụ sở phường

Do bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm xây dựng, an toàn PCCC, một Trường mầm non phải chuyển học sinh đến học tại trụ sở phường ở TP Huế.

Ngày 3/10, trả lời phóng viên, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, cơ sở Trường Mầm non Hương Sen (địa chỉ 62 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa) vừa bị đình chỉ hoạt động. Lý do, cơ sở này vi phạm quy định an toàn PCCC và xây dựng vượt quy mô cho phép. Từ ngày 25/9, cơ sở này không hoạt động. Trước tình thế nhiều học sinh của trường không có chỗ học, nên khoảng gần 100 học sinh đã được chuyển đến học tại trụ sở cơ sở 2 UBND phường Thuận Hòa, 248 đường Lê Duẩn, phường Thuận Hòa. Trường Mầm non Hương Sen tại đường Thạch Hãn, TP Huế bị đình chỉ hoạt động từ ngày 25/9 khiến nhiều trẻ không có chỗ học. Cơ sở 2 UBND phường Thuận Hòa hiện đang là trụ sở của Hội Nông dân TP Huế ghép cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường Thuận Hòa hoạt động trên tầng 2. Dưới tầng 1 là nơi giữ trẻ “bất đắc dĩ” với khoảng 7 lớp của Trường Mầm non Hương Sen chuyển về từ 25/9 đến nay. Các phòng một cửa, ban ngành chức năng được tận dụng làm nơi dạy học, sinh hoạt cho trẻ mầm non. Tuy phòng ốc cao ráo, sáng sủa nhưng các khu bếp và vệ sinh tại đây không đạt chuẩn. Cơ sở 2 UBND phường Thuận Hòa là trụ sở của Hội Nông dân TP Huế và Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phường hoạt động. Tầng 1 cơ sở 2 UBND phường Thuận Hòa đã được bố trí để gần 100 trẻ của Trường Mầm non Hương Sen vào học. Nhiều phụ huynh có con đang học tạm tại đây mong muốn các cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ sớm để có nơi gửi con em an toàn, ổn định. Còn một số phụ huynh đã tự tìm trường khác gửi con hay cho con ở nhà. Bà Lê Thị Diệu Hồng - Chủ tịch UBND phường Thuận Hòa cho biết, do tình thế cấp bách nên phường mới thu xếp để trưng dụng tầng 1 làm nơi coi giữ trẻ. Trẻ mầm non học tạm ở trụ sở ủy ban phường. (Ảnh: B.T) Ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho hay, đã yêu cầu phường Thuận Hòa phối hợp với nhà trường sắp xếp; nếu không bố trí được thì phụ huynh phải tự giữ con em mình. Phường chỉ bố trí tạm để giải quyết tình huống trước mắt. Hiện trên địa bàn có một dãy phòng Tiểu học với 4 phòng cũ đang không dùng, có thể sắp xếp lại rồi dạy học cho học sinh Trường Mầm non Hương Sen. Đại Dương (giaoducthoidai.vn) Chia sẻ