Có thu hồi được tiền trốn thuế từ nguồn thu 10.000 tỷ đồng của tiệm vàng Phước Nguyên ở An Giang?

Tiệm vàng Phước Nguyên trốn thuế từ nguồn thu 10.000 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 5/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự "trốn thuế" đối với chủ tiệm vàng Phước Nguyên, TP Long Xuyên, liên quan vụ buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 10/1 vừa qua.

Lực lượng công an khám xét tiệm vàng Phước Nguyên, thu giữ nhiều tài liệu, vàng, USD. Ảnh: Nghiêm Túc

Tiệm vàng Phước Nguyên, có địa chỉ ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) làm đại diện theo pháp luật.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế đối với nguồn thu trên 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "trốn thuế", xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội "buôn lậu".

Trốn thuế bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, sẽ không bất ngờ khi cơ quan điều tra khởi tố thêm tội trốn thuế đối với tiệm vàng Phước Nguyên bởi trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can về tội buôn lậu.

Thông thường những hàng hóa mua bán, vận chuyển trái phép qua biên giới (hàng lậu), các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm này sẽ mua bán hóa đơn để hợp thức chứng từ hoặc mua bán không kê khai nộp thuế để trốn thuế, đồng thời che giấu nguồn gốc tài sản.

Bởi vậy trong các vụ án buôn lậu, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ quá trình vận chuyển, tiêu thụ các loại hàng hóa đó được thực hiện như thế nào? Nếu có căn cứ cho thấy ngoài hành vi buôn lậu còn có hành vi trốn thuế, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, tất cả các loại hàng hóa khi đưa vào lưu thông, thực hiện các hoạt động kinh doanh đều phải kê khai, nộp thuế. Việc kê khai nộp thuế được Luật quản lý thuế, Luật doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân... quy định đầy đủ, cụ thể và có rất nhiều văn bản hướng dẫn để thực hiện.

Bị can Nguyễn Thanh Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc - Mai Phương

Khi doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh kê khai thuế, Nhà nước sẽ thu được thuế giá trị gia tăng đối với người mua và thuế thu nhập đối với bên bán. Hành vi không kê khai thuế sẽ dẫn đến hành vi trốn thuế.

Ông Cường cho biết, hành vi trốn thuế sẽ bị xử lý về Tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật hình sự 2015. Theo đó, hành vi trốn thuế dưới 100 triệu đồng, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu đã bị phạt hành chính mà còn vi phạm hoặc số tiền trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với cá nhân có thể bị xử phạt cao nhất đến 7 năm tù. Với pháp nhân thương mại có thể bị phạt đến 10 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong vụ án nêu trên, cơ quan điều tra xác định hành vi trốn thuế của tiệm vàng Phước Nguyên thể hiện là không kê khai đầy đủ số hàng hóa là vàng miếng đã bán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Hành vi này làm thất thu thuế với số tiền 10.000 tỷ đồng. Bởi vậy, ngoài việc xử lý hình sự, cơ quan tố tụng cũng sẽ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc doanh nghiệp này phải nộp lại số tiền thuế đã trốn.

Đồng thời sẽ làm rõ số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động vi phạm pháp luật này để tiến hành tịch thu, sung công quĩ Nhà nước.

Tất cả số vàng nhập lậu được xác định trong vụ án buôn lậu cũng sẽ bị thu hồi, ngoài ra người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

Với tội buôn lậu, các đối tượng vi phạm trong vụ án này sẽ bị xử lý theo Điều 188 Bộ luật hình sự 2015. Điều luật này quy định, với hàng hóa vận chuyển mua bán trái phép qua biên giới từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên, người vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Như vậy, trường hợp bị kết án về hai tội danh là tội buôn lậu và tội trốn thuế, những người vi phạm trong vụ án này có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến 27 năm tù.

Số lượng vàng vận chuyển, mua bán trái phép qua biên giới sẽ bị thu giữ. Số tiền thu lợi bất chính từ các giao dịch đó cũng sẽ bị thu hồi vì đó là tài sản do phạm tội mà có. Số tiền trốn thuế cũng sẽ bị tịch thu sung công quĩ nhà nước. Ngoài ra người vi phạm còn có thể bị phạt tiền phải bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trước đó, ngày 10/1, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường tại TP Long Xuyên mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia. Tại hiện trường cảnh sát thu giữ 3 thỏi vàng (3 kg), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng Tối cùng ngày, cơ quan chức năng khám xét ba địa điểm khác, thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ... Bình, Cường và 4 người khác bị bắt tạm giam về tội Buôn lậu.