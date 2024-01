Cố vấn Quốc phòng Mỹ nêu 2 bước quan trọng để Ukraine thắng

Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Quốc gia Jane Harman. Ảnh CNN

Chính quyền Biden đã bị chỉ trích nặng nề vì cách xử lý việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021, sau đó là việc Taliban quay trở lại nắm quyền ở nước này.



Jane Harman, chủ tịch Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Quốc gia, nói với Bloomberg : "Mỹ không thể có được danh tiếng như sau khi chúng tôi rời Afghanistan, rằng họ sẽ từ bỏ những cam kết mà mình đưa ra – điều này sẽ rất tồi tệ".

Harman nói: "Điều cần thiết là chúng tôi phải cung cấp vốn. Chúng tôi đã cam kết viện trợ, chúng tôi cần phải tuân thủ. Châu Âu đang do dự vì chúng tôi đang do dự". Lời kêu gọi của Tổng thống Joe Biden cấp 61 tỷ USD cho Kiev, gắn liền với yêu cầu tài trợ bổ sung 110 tỷ USD, đã bị mắc kẹt tại Quốc hội sau khi các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện chặn nó chủ yếu vì nó không bao gồm các biện pháp an ninh biên giới.

Một thỏa thuận dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới, nhưng điều này đã được Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson mô tả là "chết ngay khi xuất hiện" trong bối cảnh tranh chấp tiếp tục về quỹ.



Harman là nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ tại quận 36 của California cho đến năm 2011 và là chủ tịch Tiểu ban Tình báo của Ủy ban An ninh Nội địa. Bà nói với Bloomberg rằng Mỹ nên khai thác các quỹ của Nga bị đóng băng do lệnh trừng phạt.

Harman nói: "Tôi nghĩ có thể có một kết quả tốt ở đây. Quốc hội cần phải vào cuộc và chính quyền Biden cần sử dụng số tiền bị đóng băng này ngay bây giờ".

Cuộc chiến ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, sau đó là các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập Moscow khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Chúng bao gồm việc đóng băng tài sản trị giá khoảng 300 tỷ USD của Moscow.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã ủng hộ Đạo luật Tái thiết Thịnh vượng và Cơ hội Kinh tế (REPO) cho người Ukraine, nếu được thông qua và ký thành luật, đạo luật này sẽ trao cho Biden quyền tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga.

Số tiền bị Mỹ tịch thu theo luật sẽ được chuyển vào một tài khoản có thể chi trả cho việc khôi phục Ukraine nhưng không được sử dụng cho chi phí quân sự.

Tuy nhiên, ít nhất 2/3 số tài sản bị phong tỏa được nắm giữ ở châu Âu và hãng tin độc lập The Bell của Nga đưa tin hôm thứ Bảy rằng khó có khả năng xảy ra một vụ tịch thu hàng loạt tài sản của Nga. Tuy nhiên, "Washington sẽ tiếp tục thúc ép các đồng minh của mình mạnh dạn hơn", The Bell nói thêm.

Harman cũng nói rằng Ukraine nên được cung cấp "vũ khí tầm xa có thể bắn vào Crimea" để tiêu diệt các cơ sở của Nga.

Bà nói thêm: "Điều này có thể dễ dàng thực hiện, rất nhiều đám cháy tầm xa đó xảy ra ở châu Âu". "Ở đâu đó ở châu Âu, có những đám cháy tầm xa thực sự có thể nhắm vào Cầu Kerch", đề cập đến mối liên hệ giữa bán đảo bị sáp nhập và Nga.