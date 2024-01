Viện trợ từ Mỹ là nguồn hi vọng giúp Ukraine ngăn chặn khả năng tạo đột phá trên chiến trường của quân Nga. Ảnh IT

Hãng tin Ukrinform cho biết, hãng tin Mỹ CNN trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này cho biết: “Thỏa thuận của Thượng viện Mỹ, dự kiến sẽ được công bố ngay trong tuần tới, cũng sẽ đẩy nhanh quá trình xem xét các trường hợp tị nạn trong vòng 6 tháng – so với hệ thống hiện tại, vốn có thể khiến những người xin tị nạn chờ tới 10 năm".

Các chi tiết này mở ra một cánh cửa mới cho các cuộc đàm phán cấp cao đã diễn ra trong nhiều tháng - khi các nhà lãnh đạo Thượng viện hy vọng họ có thể đính kèm thỏa thuận viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan giữa lúc các cuộc khủng hoảng trong nước và quốc tế ngày càng căng thẳng.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Biden nhằm thúc đẩy thông qua một "gói an ninh mới" trị giá 106 tỷ USD cho Ukraine và Israel kể từ tháng 10 năm ngoái. Họ yêu cầu đưa các biện pháp an ninh cứng rắn hơn ở biên giới phía nam vào thỏa thuận thì mới xem xét gói an ninh cho Ukraine. Như vậy, một khi các nhà lập pháp Mỹ gỡ được mâu thuẫn liên quan đến các biện pháp an ninh ở biên giới phía nam, Kiev sẽ có nhiều cơ hội nhận được viện trợ từ Mỹ mà họ đang vô cùng trông ngóng để ngăn chặn khả năng tạo đột phá trên chiến trường của quân Nga.

Tổng thống Joe Biden cho biết thỏa thuận mà các nhà đàm phán tại Thượng viện nỗ lực hướng tới vừa cứng rắn vừa công bằng.

Ông nói trong một tuyên bố hôm thứ Sáu 27/1 rằng: “Những gì đã được đàm phán – nếu được thông qua thành luật – sẽ là loạt cải cách cứng rắn và công bằng nhất để đảm bảo an ninh biên giới mà chúng tôi từng có ở đất nước mình”.

Điều này cũng sẽ gây áp lực lên đảng Cộng hòa trong việc quyết định xem nên bật đèn xanh cho kế hoạch mới này hay từ chối nó dưới áp lực của cựu Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đồng ý với thỏa thuận ngân sách vốn bị đình trệ từ lâu, đồng thời thề sẽ đóng cửa biên giới phía nam đất nước ngay khi ông được trao quyền làm như vậy.

“Kế hoạch mới sẽ trao cho tôi, với tư cách là Tổng thống, một thẩm quyền khẩn cấp mới để đóng cửa biên giới khi nó trở nên quá tải. Và nếu được trao quyền đó, tôi sẽ sử dụng nó vào ngày tôi ký dự luật thành luật”, ông Biden tuyên bố.

Theo thỏa thuận lưỡng đảng, chính quyền sẽ được yêu cầu đóng cửa biên giới nếu số người di cư cố gắng vào Mỹ bất hợp pháp vào bất kỳ ngày nào lên tới 5.000 người, New York Times đưa tin. Tờ báo nhấn mạnh ngưỡng này đã bị vượt qua “thường xuyên” trong những tháng gần đây.