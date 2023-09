Con chiến sỹ hi sinh trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk ước mơ nối nghiệp ba

Mơ ước được làm chiến sỹ công an



Sáng ngày 5/9, em Hoàng Thái An (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và em gái là Hoàng Anh Thư (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Trần Bình Trọng, TP Buôn Ma Thuột) đến trường khai giảng năm học 2023 - 2024. Năm nay dù không còn ba, nhưng cả hai anh em đều khá tự tin, chủ động trước thềm năm học mới.

Thái An năm nay bước vào lớp 11, mong muốn sẽ là Chiến sĩ Công an nhân dân như ba - Liệt sĩ Hoàng Trung

Tiếp xúc với chúng tôi, em Hoàng Thái An cho biết sẽ nỗ lực học tập thật tốt để không phụ lòng tin tưởng, nuôi dưỡng bấy lâu nay của ba. "Em sẽ cố gắng cùng với mẹ và em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chuyên tâm học tập với mơ ước mai sau được nối nghiệp ba làm chiến sỹ công an".

Theo Thái An, trước khi bước vào năm học mới, hai anh em được mẹ dẫn đi mua quần áo mới, dép, đồ dùng học tập… đầy đủ.

Anh Thư nỗ lực học tập, sẵn sàng cho năm học cuối cấp 2

Theo lời chị Sen, anh Hoàng Trung và chị trước đây đều là cán bộ, nhân viên của Trường Văn hóa 3 (Bộ Công an) đóng tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi đơn vị tinh giản, chị được điều động về làm nhân viên Nhà khách Công an tỉnh Đắk Lắk, còn thiếu tá Hoàng Trung được điều về làm Công an huyện Cư Kuin, sau đó là Công an xã Ea Ktur. Vì đơn vị cách xa nhà hàng chục cây số, nên thường mỗi tuần anh về nhà 1-2 ngày, còn lại phải trực đêm để đảm bảo an ninh trật tự nơi địa bàn đơn vị phụ trách.

Chuyến đi đặc biệt

Dù mới vào lớp 11, Thái An đã cao 1m73, với nước da ngăm cùng đôi kính cận dày cộm. Thái An có vẻ điềm đạm.

Trên bàn học của em có rất nhiều đồ vật kỷ niệm của chuyến đi nước ngoài. Như thấy sự tò mò của tôi, Thái An nói: "Em vừa có chuyến đi 2 tuần ở Belarus về, đây là quà nước bạn tặng cho em đấy".

Những vật phẩm kỷ niệm trong chuyến đi Belarus do Bộ Công an tổ chức được Thái An để ngay ngắn ở góc học tập

Theo chị Sen kể, đây là hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Bộ Công an, nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và các gia đình chính sách trong lực lượng CAND. Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức đoàn cho các cháu đi tham quan, nghỉ dưỡng tại Belarus từ ngày 13/8 đến ngày 25/8/2023. Thái An là đại diện Đắk Lắk, một trong 12 em học sinh con thương binh, liệt sĩ thuộc nhiều tỉnh, thành tham gia chuyến đi này.

Thái An chia sẻ, đây là lần đầu tiên em có chuyến đi xa gia đình như vậy, lại đến một đất nước xa xôi. Khi qua đất nước Đông Âu này, em rất thích thú với cơ sở hạ tầng hiện đại với rất nhiều nhà cao tầng, không gian thoáng đãng, sạch sẽ, con người rất thân thiện.

"Chuyến đi này giúp em có tinh thần thoải mái hơn để sẵn sàng bước vào năm học lớp 11. Em ước mơ trở thành Công an nên phải cố gắng học thôi ạ", Thái An chia sẻ.