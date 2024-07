Con giáp xui xẻo nhất trong tháng 7 Âm lịch: Tý gặp lừa đảo, Dần nhiều rắc rối, Tuất dễ mất tiền

Tháng 7 Âm lịch - tháng cô hồn (từ ngày 4/8 đến 2/9 Dương lịch), vận mệnh của 12 con giáp có thể gặp những thay đổi, rắc rối khó lường.

Trong đó, vận may của 5 con giáp Tý, Dần, Mão, Thân, Tuất ì ạch nhất. Họ dễ gặp tai họa, rơi vào rắc rối nên đừng quá cố chấp, bướng bỉnh, hành động thận trọng để tránh xui xẻo.

Con giáp tuổi Tý cần duy trì tâm thái ổn định, lên kế hoạch và sắp xếp mọi việc một cách khoa học, trật tự để tránh sai lầm không đáng có. Ảnh minh họa Toutiao

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, đối với người tuổi Tý, tháng 7 Âm lịch không quá đen tối nhưng dễ rơi vào tình trạng vui quá hóa buồn hoặc rơi vào khủng hoảng do cả tin.

Do đó, con giáp tuổi Tý cần duy trì tâm thái ổn định, lên kế hoạch và sắp xếp mọi việc một cách khoa học, trật tự để tránh sai lầm không đáng có.

Người tuổi Tý cũng đừng quá tin tưởng vào người khác trong tháng 7 Âm lịch này. Con giáp này nên tự mình làm mọi việc để nhận được sự giúp đỡ từ những quý nhân chứ đừng cả tin, ủy thác vào người khác rồi bị lừa đảo.



Nếu muốn mang lại may mắn trong tháng 7 Âm lịch, con giáp này cũng có thể mặc thêm quần áo và phụ kiện màu đỏ, hồng để tăng thêm "vận đỏ" cho mình.

Con giáp tuổi Dần trong tháng 7 Âm lịch có thể gặp tình trạng "trước gặp rắc rối, sau đón tốt lành". Ảnh minh họa Toutiao

Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, đối với người tuổi Dần, tháng 7 Âm lịch có thể gặp thảm họa gây tổn thương thân thể hoặc tổn thất tài chính.

Con giáp này có thể bị ốm nhẹ nên bỏ lỡ một chuyến du lịch hay ho. Khi di chuyển, người tuổi Dần cũng nên chú ý đến giao thông, cẩn thận cả khi lái xe và đi bộ. Họ có thể gặp phải tình trạng chậm trễ hoặc tai nạn ô tô khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Con giáp tuổi Dần trong tháng 7 Âm lịch có thể gặp tình trạng "trước gặp rắc rối, sau đón tốt lành". Họ sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng tất cả đều là thử thách. Đừng phàn nàn mà hãy giải quyết từng vấn đề một, đợi bạn phía sau là trái ngọt.

Nếu muốn gia tăng may mắn, con giáp tuổi Dần có thể mặc thêm quần áo và phụ kiện màu xanh lá cây.



Tâm trạng của con giáp tuổi Ngọ có thể dao động mạnh, dễ bị người khác dẫn dắt. Ảnh minh họa Toutiao

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, trong tháng 7 Âm lịch, người tuổi Ngọ có thể gặp tai nạn giao thông và thảm họa "đẫm máu".

Tâm trạng của con giáp tuổi Ngọ có thể dao động mạnh, dễ bị người khác dẫn dắt. Do đó, nếu họ có bệnh cũ tái phát thì phải xử lý càng sớm càng tốt.

Người tuổi Ngọ có thể nhận được tin xấu về người thân hoặc bạn bè và cảm nhận được sự vô thường của cuộc sống. Vì vậy, họ cần kết nối thường xuyên với người thân và bạn bè hơn để sau này không có hối tiếc.

Nếu muốn gặp may mắn, con giáp này có thể mặc thêm quần áo màu đỏ, vàng, nâu. Ngoài ra, bạn cũng có thể dành thời gian phơi nắng hàng ngày để tăng năng lượng dương cho mình.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, trong tháng 7 Âm lịch, người tuổi Tý hãy chú ý kiểm soát cảm xúc của mình, đừng mất bình tĩnh, đừng quá bốc đồng. Ảnh minh họa Toutiao

Con giáp tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, trong tháng 7 Âm lịch, người tuổi Tý hãy chú ý kiểm soát cảm xúc của mình, đừng mất bình tĩnh, đừng quá bốc đồng. Họ cần học cách dùng sự khéo léo, nhẹ nhàng để vượt qua khó khăn.

Bởi vì nếu con giáp này đối đầu trực diện với ai đó, mọi chuyện không những càng xấu đi mà còn thu hút nhiều kẻ hung ác vây quanh.

Người tuổi Thân nên chú ý đến những vết thương do vật sắc nhọn bằng kim loại gây ra trong tháng 7 Âm lịch này. Họ cũng nên chú ý đến an toàn lao động tại nơi làm việc để tránh bị thương do vội vàng.



Nếu muốn gặp may mắn, con giáp này có thể mặc thêm quần áo và phụ kiện màu nâu vàng.

Tháng 7 Âm lịch đối với con giáp tuổi Tuất khá nặng nề, dễ phạm sai lầm. Ảnh minh họa Toutiao

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Tý nên cẩn thận với những tai nạn gây đổ máu trong tháng 7 Âm lịch.

Con giáp này đừng hành động vội vàng, cùng đừng làm liều, coi thường pháp luật vì họ có thể dễ bị

"tóm gáy".

Người tuổi Tuất cũng đừng vội vàng hứa hẹn, ký kết hợp tác trong tháng 7 Âm lịch và tránh các giao dịch tài chính vì họ có thể sẽ sai lầm, dẫn đến hao hụt tài chính.

Tháng 7 Âm lịch đối với con giáp tuổi Tuất khá nặng nề, dễ phạm sai lầm. Vì thế, hãy kiên nhẫn hơn và trau dồi trí tuệ của mình để có thể dễ dàng nhận ra những cạm bẫy trong cuộc sống.

Nếu thân thể có vấn đề gì về sức khỏe, con giáp này cũng cần đi khám để được điều trị ngay, đừng chủ quan, lười biếng, khi bệnh nặng sẽ mất nhiều tiền bạc.

Nếu muốn mang lại may mắn, con giáp này có thể mặc thêm quần áo và phụ kiện màu vàng, đỏ, hồng, nâu.



(Theo Udn)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.