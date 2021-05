Công an An Giang khen thưởng người dân kịp thời tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép

Theo đó, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trao Giấy khen đột xuất cho anh Nguyễn Phước Huyền (SN 1982), và Nguyễn Chí Linh (SN 1985,) cùng ngụ khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, đã có thành tích kịp thời phát hiện 1 người đàn ông lạ mặt ẵm trên tay một em bé đang bị sốt, đang trên đường nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.



Đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho hai anh Huyền và Linh

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 13/5, tổ tuần tra kiểm soát chống buôn lậu Châu Đốc nhận tin báo của anh Huyền và Linh phát hiện tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc có 1 người đàn ông lạ mặt ẵm trên tay một em bé đang bị sốt, có nghi vấn từ biên giới Campuchia sang Việt Nam.



Qua đó, tổ công tác đã phối hợp Công an phường và Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tiến hành kiểm tra, bắt giữ người đàn ông trên.

Qua làm việc, người đàn ông tên P.V.H (SN 1991, ngụ huyện Long Mỹ, Hậu Giang) và khai nhận đã đi từ Campuchia đến khu vực biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Các lực lượng đã tiến hành đưa cha con H về trung tâm y tế phường để nhanh chóng kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế. Qua xét nghiệm nhanh, kết quả cha con H âm tính với virus Covid-19.

Trước đó, Công an An Giang đã công bố số điện đoạn đường dây nóng thu nhận tin báo tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm về phòng chống Covid-19, qua số số điện thoại và Zalo của của Đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh An Giang- số điện thoại 0962297777.

Đại tá Nơi cho biết, việc công bố số điện thoại của mình làm số đường dây nóng để người dân báo tin, vì ông biết rằng người dân luôn tin tưởng lực lượng Công an, trong đó có Giám đốc Công an tỉnh An Giang sẽ có thể xử lý và giải quyết rất nhanh những tin báo này.

Nếu trường hợp vì bận công việc hay bận họp chưa thể trực tiếp trả lời ngay cuộc gọi đến của người dân, thì sau 15 giây cuộc gọi đó sẽ tự động chuyển vào đường dây trực ban Công an tỉnh và lập tức được ghi nhận, sau đó báo cáo ngay lại cho ông xử lý.