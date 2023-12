Trước đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã nhận được tin báo của chủ tiệm tiệm vàng ở chợ Sa Ra nên cử một tổ công tác đến hiện trường ghi nhận điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ việc trên.

Chợ Sa Ra nơi đối tượng V.H.S thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Như Ý

Bước đầu làm việc với cơ quan công an, đối tượng khai tên V.H.S, 17 tuổi, trú tại xã Hàm Đức( huyện Hàm Thuận Bắc). Do do thiếu tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân nên V.H.S đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Khi thực hiện hành vi cướp, V.H.S đã mặc áo khoác, đeo khẩu trang và dùng băng keo dán che biển số xe rồi điều khiển xe máy đến một tiệm vàng trong chợ Sa Ra, thuộc xã Hàm Đức giả vờ hỏi mua 2 chiếc nhẫn vàng trị giá gần 6 triệu đồng.

Đối tượng V.H.S tại cơ quan Công an. Ảnh: Như Ý

Lợi dụng chủ tiệm vàng là người lớn tuổi, đối tượng đã cướp giật 2 chiếc nhẫn trên lên xe tẩu thoát và đến một tiệm vàng trong chợ Phan Thiết bán với giá 5.380.000 đồng. Số tiền có được, đối tượng mang tiền đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.