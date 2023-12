Lộ diện những đối tượng cầm đầu bị công an bắt trong rừng sâu vào lúc nửa đêm

Mua quặng từ Lâm Đồng chở qua Bình Thuận rửa

Thông tin ban đầu cho biết, sau khi hơn 150 chiến sỹ Công an tỉnh Bình Thuận nửa đêm xuất hiện giữa rừng sâu và bắt quả tang 28 đối tượng có hành vi tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng số lượng cực lớn, nghi là vàng trái phép trên địa bàn xã Phan Sơn huyện Bắc Bình, nhóm người trên tỏ ra bất ngờ…

Công an Bình Thuận đã vây bắt nhóm người khai thác vàng trái phép giữa rừng sâu... Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương điều tra và ban đầu xác định được 4 đối tượng cầm đầu nhóm người trên là: Nguyễn Mạnh Hoàng ( SN 1988); Nguyễn Văn Bính (SN 1954); Hoàng Minh Ngọc Hưng ( SN 1993, cả 3 cùng ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và Phạm Văn Cường (SN 1974, quê tỉnh Thái Nguyên).

Một đối tượng bị Công an Bình Thuận bắt tại khu vực khai thác trái phép. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, các đối tượng trên mua quặng từ thôn Ma Bó, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng(Lâm Đồng) rồi thuê phương tiện chở quặng về khu vực đồi núi hiểm trở, rộng khoảng 3 hecta, nằm sâu trong rừng ( giáp ranh giữa tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng) rồi dùng hóa chất độc hại tẩy rửa để thu hồi kim loại nặng (nghi vàng).

Để triệt phá nhóm khai thác trái phép trên, Đại tá Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp chỉ đạo và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng, Ban trong Công an tỉnh Bình Thuận. Các trinh sát đã bí mật theo dõi các đối suốt một thời gian dài và khi "chín mùi" thì Công an tỉnh Bình Thuận xuất kích bắt quả tang trọn ổ…

Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận (ngồi ghế) và Đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh ( đứng) - trực tiếp chỉ đạo vụ bắt nhóm đối tượng trên. Ảnh: DP

Xuất kích lúc nửa đêm

Như Dân Việt đưa tin, chuyên án trên do đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trực tiếp chỉ đạo và triển khai các biện pháp nghiệp vụ với lực lượng tham gia.

Trước đó khoảng 3 giờ sáng 9/12, Công an Bình Thuận đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Bình phối hợp với lực lượng chức năng đồng loạt xuất kích.

Do khu này nằm trong rừng sâu nên các lực lượng chức năng phải đi bộ lội rừng hàng cây số lúc nửa đêm mới tới địa điểm khai thác trái phép thuộc khu vực Ngách Đào Giữa, thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Công an Bình Thuận đã vay bắt nhóm người khai thác vàng trái phép giữa rừng sâu... Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, các kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn.

Qua kiểm tra, Công an tỉnh Bình Thuận thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan gồm: Xe múc, xe máy cày, máy xay đá, máy bơm, 2 xe bán tải...

Công an cũng thu giữ một lượng lớn mẫu vật kim loại màu vàng và nhiều bao hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng. Đáng chú ý, khu vực các đối tượng tuyển rửa kim loại thì hóa chất độc hại được đổ thẳng xuống nguồn nước suối dưới khe núi.

Lực lượng Công an đang kiểm tra tại hiện trường... Ảnh: CACC

Sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận đã phối hợp lấy mẫu nước và mẫu đất, mẫu bùn để phân tích thành phần, tính chất của các mẫu nhằm làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an tỉnh đang triển khai các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Xã Phan Sơn "điểm nóng" khai thác vàng trái phép Cách đây khoảng 6 tháng vào ngày 22/6, các cơ quan chức năng huyện Bắc Bình( Bình Thuận) cùng phá tiến hành phá bỏ một điểm đãi vàng trái phép ở nằm trong rừng thuộc địa bàn xã miền núi Phan Sơn. Đoàn kiểm tra của huyện Bắc Bình đã huy động lực lượng cùng máy móc tiếp cận kiểm tra tại khu vực ngách đào giữa giáp tiểu khu 58 thuộc địa giới hành chính xã Phan sơn giáp ranh với xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện trong một chòi lợp bạt, bên cạnh đó là một ngôi nhà hoang rộng hơn 100 m2 có nhiều chai nhựa đựng hóa chất (nghi là xyanua để đãi vàng) và 2 máy phát điện cỡ lớn. Các đối tượng còn gắn 2 camera an ninh để quan sát và theo dõi công nhân. Theo thống kê của đoàn công tác, tại hiện trường có tổng cộng có 13 hồ chứa nước nhỏ, tổng diện tích khoảng 400 m2, 10 đóng đất với khối lượng khoảng 222 m3. Đoàn kiểm tra đã dùng xe múc san lấp các hố nước, phá hủy một số tang vật tại hiện trường, thu giữ một số tang vật và 2 máy phát điện đưa về trụ sở công an xã Phan Sơn. Vị trí trên là khu vực hiểm trở, rất khó đi. Việc khai thác vàng trái phép ở khu vực này đã diễn ra từ lâu, với quy mô khá lớn.