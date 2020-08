Công an bắt nhiều xe tải lớn vận chuyển đường cát lậu trong đêm

Sáng nay (8/8), theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, khoảng 2h30 ngày 8/8, trên quốc lộ 91 thuộc phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh phát hiện xe tải biển kiểm soát 67C-013.27 do tài xế Nguyễn Văn Thơi (SN 1991, trú tại phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, nên dừng phương tiện kiểm tra.

Lực lượng công an kiểm đếm số đường cát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 360 bao (50kg/bao) đường cát nhãn mác nước ngoài, trọng lượng khoảng 18 tấn.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, cũng trên quốc lộ 91, đoạn thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 3 xe tải biển kiểm soát 67C-078.09, 67C-116.63 và 67C-075.77 do các tài xế Châu Văn Nguyên (SN 1971, trú tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), Đỗ Tấn Định (SN 1979, trú tại huyện Tịnh Biên, An Giang) và Nguyễn Quốc Thanh (SN 1978, trú tại TP.Long Xuyên) điều khiển. Trên 3 xe có vận chuyển 420 bao (50kg/bao) đường cát nhãn mác nước ngoài, trọng lượng khoảng 21 tấn đường và 50 thùng bia hiệu Crown.

Tổng giá trị hàng hóa mà 4 xe tải trên vận chuyển khoảng 500 triệu đồng.

Tại thời điểm bắt giữ, các tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh bàn giao phương tiện cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.