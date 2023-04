Công an kêu gọi tố giác sai phạm trong đăng kiểm

Chiều 27/4, nguồn tin cho biết, Đại tá Đinh Kim Lập, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản gửi các cơ quan chức năng vận động các tổ chức và người dân tố giác sai phạm, tham nhũng trong hoạt động đăng kiểm…

Trung Tâm đăng kiểm 86 - 02D ở Bình Thuận. Ảnh: NL

Văn bản này gửi đến Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch và Trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố và Trung Tâm đăng kiểm 86 - 01S; Trung Tâm đăng kiểm 86 - 02D; Công ty TNHH Vận tải Thương mại Thanh Lịch và Công ty TNHH TM & DV ô tô Thành Công và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, thời gian qua, trên toàn quốc, Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố nhiều vụ án với nhiều bị can liên quan đến sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm định xe cơ giới và đăng kiểm xe cơ giới cải tạo.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã và đang triển khai, thực hiện công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm liên quan đến hoạt động đăng kiểm tại địa bàn tỉnh Bình Thuận theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có 2 đơn vị đăng kiểm (Trung Tâm đăng kiểm 86-01S thuộc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: Số 6, đường Từ Văn Tư, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết và Trung tâm đăng kiểm 86-02D là Chi nhánh của Công ty TNHH Hoàng Đại Dương ở địa chỉ: Km 32, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam).

Hai đơn vị được cấp phép thiết kế, thi công xe cơ giới cải tạo (Công ty TNHH Vận tải Thương mại Thanh Lịch và Công ty TNHH TM & DV ô tô Thành Công).

Các đơn vị này đã và đang thực hiện chức năng kiểm định xe cơ giới; thiết kế, thi công, nghiệm thu và đăng kiểm xe cơ giới cải tạo theo sự quản lý Nhà nước, cấp phép của Cục Đăng kiểm - Bộ GTVT và Sở GTVT tỉnh Bình Thuận.

"Qua xác minh ban đầu, phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến quá trình hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Căn cứ quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về việc khuyến khích các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tự thú, đầu thú, chủ động khai báo, tố giác tội phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật…", văn bản nêu.

Một xe tải đang chạy trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Bỉnh Thuận. Ảnh: Bùi Phụ- có tính minh họa.

Kêu gọi tố cáo sai phạm trong đăng kiểm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thông báo, yêu cầu: Tổ chức, cá nhân tích cực tố giác hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến hoạt động đăng kiểm tại địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tại địa bàn tỉnh Bình Thuận tự nguyện phối hợp, chủ động đến cơ quan Công an khai báo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh vi phạm, tội phạm và tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính, khắc phục hậu quả (nếu có) để được áp dụng chính sách khoan hồng, tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Công an các địa phương chỉ đạo, phối hợp với chính quyền, cơ quan, đoàn thể tại địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tích cực tố giác vi phạm, tội phạm (nhất là các chủ phương tiện có xe ô tô, xe tải đã đến các Trung tâm đăng kiểm để kiểm định xe cơ giới và đăng kiểm xe cơ giới cải tạo); phân tích về chính sách pháp luật, thuyết phục, động viên các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tự thú, khai báo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh vi phạm, tội phạm để được hưởng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp thì trực tiếp đến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính; nơi tiếp nhận là Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Bình Thuận (địa chỉ: KDC Bắc Xuân An, phường Xuân An, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), gặp Phó trưởng phòng PC03 Phạm Văn Danh (điện thoại 0967467468) hoặc Đội trưởng Nghiệp vụ 2, PC03, Triệu Khắc Thành (điện thoại 0916769113).

Một xe tải đang chạy trên Quốc lộ qua tỉnh Bỉnh Thuận. Ảnh: Bùi Phụ- có tính minh họa.

Tổ chức, cá nhân biết thông tin và không có điều kiện đến PC03 Công an tỉnh Bình Thuận thì liên hệ Công an cấp huyện, xã tại nơi cư trú, làm việc để phản ánh, cung cấp thông tin, tài liệu. Công an cấp huyện, xã có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, tài liệu, kiểm tra về nội dung và chuyển cho PC03 Công an tỉnh Bình Thuận.

Thông tin cá nhân của người báo tin, tố giác, người trình báo sẽ được giữ bí mật theo quy định của pháp luật.